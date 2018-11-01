Эксперт о резком сокращении Казначейского счета: Кризиса нет, ничего ужасного не происходит

На сегодняшний день в украинской экономике нет никакого кризиса, состояние финансовой системы прочное, а риски невыполнения госбюджета не наблюдаются.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал финансовый эксперт Виктор Медведь, комментируя сокращение за месяц на 31,5% объема остатка средств на Едином казначейском счете Украины по состоянию на 1 ноября текущего года – до 14,65 млрд грн.

"Сокращение в большей степени связано с выплатой по кредитам МВФ, так как состоялось погашение части долга. Поэтому это – основная проблема. Но у нас идет перевыполнение бюджета по плану доходной части, плюс еще есть эмиссия НБУ. Поэтому в принципе большие расходы, в том числе в части трат на социальные программы, перекрываются из других источников. Другой проблемный вопрос дефицита сейчас - это то, что платежный баланс за последний квартал у нас тоже "подгулял". Но кризиса никакого нет. Дело не в том, что сейчас есть 14,6 млрд грн, да даже если было бы и ноль гривен, вопрос заключается в формировании доходов и затрат. То есть ежемесячно туда поступают доходы и затем финансируются оттуда затраты. Никакого колоссального дефицита бюджета сегодня нет. Мы в принципе идем в рамках планового бюджетного дефицита", – объяснил он.

Что касается сравнения нынешнего показателя остатка на счете Госказначейства с объемом средств на 1 ноября прошлого года, эксперт напомнил, что делать такие сравнения и паниковать не совсем правильно.

"Так нельзя сравнивать, нужно в совокупности рассматривать вышеназванные факторы плюс платежи обслуживания госдолга. Поскольку у нас был уменьшен объем внешнего долга в течение месяца-двух, то это в совокупности с другими расходными статьями и дало такое уменьшение. Однако ничего сверхъестественного нет. На данный момент экономика у нас нормально развивается. Кризисно, но если мы рассматриваем этот год, прошлый и т.д., то экономика стабильно по чуть-чуть развивается. Ничего такого ужасного не происходит", – подчеркнул он.

Как сообщалось, за год – с 1 ноября 2017 года – остаток на едином казначейском счете уменьшился в 3,3 раза. Год назад объем средств на нем составлял 48,56 млрд грн.

Ранее и.о министра финансов Оксана Маркарова объясняла, почему остаток на казначейском счете стремительно снижается. Тогда главной причиной называлось невыполнение запланированных заимствований. Глава финансового ведомства уверяла, что общая ликвидность является достаточной, ситуация под контролем, все платежи идут вовремя.

В 2017 году остатки на счете Госказначейства побили исторический рекорд – 61,2 млрд грн.