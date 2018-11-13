Акции табачных компаний рухнули из-за возможного запрета сигарет с ментолом

Акций табачных компаний на Лондонской бирже упали на фоне прозвучавших в США заявлений о возможности ограничения или даже полного запрета на продажу в стране сигарет с ментолом, сообщает Bloomberg.

Сильнее других подешевели бумаги British American Tobacco (BAT), стоимость которых 12 ноября опустилась до отметки 29,5 фунта, что почти на 11% ниже уровня закрытия торгов пятницы, 9 ноября. В результате рыночная капитализация BAT упала сразу на 8,4 млрд фунтов или 10,8 млрд фунтов.

Заметно подешевели и бумаги других табачных компаний. Так, стоимость акций Imperial Brands plc на минимуме достигла отметки 26,13 фунта, что примерно на 5% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. На Нью-Йоркской фондовой бирже подешевели акции американской Altria Group – до 62,37 доллара (минус 4,13%).

Падение котировок вызвано заявлениями представителей американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) о возможности запрета сигарет с ментолом.

Аналитики отмечают, что введение запрета особенно сильно ударит именно по BAT – продажи ментоловых сигарет обеспечивают до 40% всех продаж на рынке США и около 25% общей выручки компании. Imperial Brands ментоловые сигареты обеспечивают около 15% американской выручки, возможные потери Altria Group оцениваются в 20% выручки.

В 2017 году продажа ментоловых сигарет была полностью запрещена в Канаде, в Евросоюзе запрет вступит в силу в 2020 году. Однако часть экспертов полагает, что табачным компаниям удастся, как минимум, на несколько лет затянуть введение аналогичного запрета в США за счет подачи исков в суд.

В 2009 году FDA уже ввела запрет на продажу сигарет с привлекательными для молодежи и подростков вкусами (шоколад, вишня и т.д.), однако ментол лоббистам табачных компаний тогда удалось отстоять. По данным FDA, в США около 20 млн курильщиков курят именно ментоловые сигареты, при этом наибольшей популярностью они пользуются в среде афроамериканцев, более 84% темнокожих курильщиков предпочитают именно ментоловые сигареты.

Напомним, в Украине также хотят запретить сигареты с ароматизаторами, включая ментол. Авторы одного из поданных в Верховную Раду законопроектов предлагают запретить в Украине табачные изделия "с характерным вкусом или запахом". Нардепы считают, что необходимо внести такие коррективы в законодательство из-за "последних потребительских тенденций, сложившихся на рынке, а также технологических решений производителей".

"Законом предлагается ввести в действие в Украине положения Директивы ЕС 2014/40/ЕС "О приближении законов, правил и административных положений государств-членов, которые касаются производства, презентации и продажи табака и сопутствующих товаров", – поясняют авторы законопроекта.

Закон запрещает производство (кроме как для экспорта), импорт, оптовую и розничную продажу сигарет с любыми ароматизаторами. За нарушение этого положения продавцов предполагают штрафовать на сумму 5-10 тыс. грн, импортеров и оптовиков – на 10-50 тыс. грн, а производителей, если таких обнаружат, – на 50-200 тыс. грн.

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