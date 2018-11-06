Антимонопольщики Украины нацелились на Western Union и MoneyGram

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проведет исследование рынка переводов иностранной валюты из-за границы, которые осуществляются без открытия банковского счета. Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Антимонопольщики заинтересовались размерами комиссий за перевод средств. АМКУ предлагает пользователям международных систем перевода средств заполнить анкету. Украинцам, которые получили средства, также советуют сообщить о своих замечаниях.

По результатам исследования АМКУ подготовит предложения по реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции.

Сейчас в Украине действует шесть международных систем перевода средств. В 2017 году более 75% переводов валюты из-за границы было осуществлено через Western Union и MoneyGram (51,49% и 23,79% всех трансграничных переводов в Украину соответственно), в первом полугодии 2018 года – 79% (Western Union 56% и MoneyGram 23%).

Напомним, ранее в 2018 году Антимонопольный комитет запросил у 51 банка информацию по тарифам на денежные переводы в рамках комплексного исследования рынка этих услуг.

Напомним, заробитчане присылают на Украину в разы больше валюты, чем все иностранные инвесторы вместе взятые. Сумма денежных переводов из-за границы растет с каждый годом: