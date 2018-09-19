Банки в Украине смогут работать с криптовалютой не раньше, чем Рада определит ее статус

Сегодня, 16:43

Нардеп объяснил, почему Нацбанк не нарабатывает регуляторные правила для банков в отношении криптовалют

Фото: пресс-служба НБУ
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) начнет нарабатывать криптовалютные правила для банков сразу после того, как Верховная Рада примет хотя бы в первом чтении законопроект о статусе и налогообложении криптовалют в Украине. Об этом на конференции в Киеве заявил народный депутат Алексей Мушак, передает портал LetKnow.

"Я встречался с представителями НБУ, и они мне говорят: только дадите нам обозначение, что такое криптовалюта – мы сразу начнем заниматься наработками для банков", – отметил нардеп.

По его словам, это в будущем позволит банкам принимать криптовалюты.

"После этого банки смогут рассматривать криптовалюту как платежное средство. И можно будет в банках открывать криптовалютные счета", – добавил Мушак.

Как сообщалось, статус биткоина в Украине еще остается неопределенным. Так, НБУ отказался признавать Bitcoin валютой. Криптовалюты, по мнению Нацбанка, также не являются платежным средством.

Как заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, правовой вакуум на рынке криптовалют "создает угрозы для экономики и безопасности государства". Киберполиция из тех же соображений просит ускорить процесс формирования законодательной базы в сфере криптовалют.

К слову, государственный электронный аукцион OpenMarket готов начать продажу криптовалют, как только такие активы станет можно законно конфисковать и реализовывать. 
НБУ, Рада, банки, криптовалюта, Мушак, криптовалюты

Вы сейчас просматриваете новость "Банки в Украине смогут работать с криптовалютой не раньше, чем Рада определит ее статус". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финансы

Фото: пресс-центр НБУ

В НБУ прокомментировали "бюджетный" курс доллара

Сегодня, 16:17

Реальный  курс гривни зависит не от госбюджета, пояснил Данилишин

Криптовалюта

Фото: AFP

Криптовалюта из ТОП-5 резко выросла в цене

Сегодня, 13:29

Поводом для взрывного роста стала интеграция одного из популярных токенов в известные онлайн-площадки
Загрузка...

Экономика

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.u

"Люди не сильно чувствуют экономический рост": Гройсман озвучил ключевые задачи Кабмина

Сегодня, 11:57

Премьер-министр напомнил о важности сотрудничества с международными партнерами

Экономика

Фото: AFP

В Украине заметно "притормозит" рост экономики - НБУ

Сегодня, 11:07

Прогнозы Нацбанка отличаются от данных Кабинета министров
Загрузка...