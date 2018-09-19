Банки в Украине смогут работать с криптовалютой не раньше, чем Рада определит ее статус

Нардеп объяснил, почему Нацбанк не нарабатывает регуляторные правила для банков в отношении криптовалют

Национальный банк Украины (НБУ) начнет нарабатывать криптовалютные правила для банков сразу после того, как Верховная Рада примет хотя бы в первом чтении законопроект о статусе и налогообложении криптовалют в Украине. Об этом на конференции в Киеве заявил народный депутат Алексей Мушак, передает портал LetKnow.

"Я встречался с представителями НБУ, и они мне говорят: только дадите нам обозначение, что такое криптовалюта – мы сразу начнем заниматься наработками для банков", – отметил нардеп.

По его словам, это в будущем позволит банкам принимать криптовалюты.

"После этого банки смогут рассматривать криптовалюту как платежное средство. И можно будет в банках открывать криптовалютные счета", – добавил Мушак.

Как сообщалось, статус биткоина в Украине еще остается неопределенным. Так, НБУ отказался признавать Bitcoin валютой. Криптовалюты, по мнению Нацбанка, также не являются платежным средством.

Как заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, правовой вакуум на рынке криптовалют "создает угрозы для экономики и безопасности государства". Киберполиция из тех же соображений просит ускорить процесс формирования законодательной базы в сфере криптовалют.

К слову, государственный электронный аукцион OpenMarket готов начать продажу криптовалют, как только такие активы станет можно законно конфисковать и реализовывать.