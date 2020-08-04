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Банковские платежи теперь можно проводить почти круглосуточно: НБУ обновил систему

4 августа, 14:47

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Скоро страна перейдет на полностью "бесшовный" режим работы СЭП, заверил регулятор

Система электронных платежей (СЭП) в Украине, третье поколение которой запустили в 2017 году, с 3 августа 2020 года стала работать в режиме 23/7, то есть теперь доступна для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю. Раньше СЭП работала с 08:30 до 19:00. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

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"Переход на расширенный регламент работы прошел успешно. <...> В течение первых суток работы по новому регламенту платежи в СЭП осуществляли все 75 банков Украины и Государственная казначейская служба Украины. <...> Работа СЭП в режиме 23/7 станет первым этапом для перехода системы на круглосуточный режим работы. Теперь Национальный банк будет работать, чтобы реализовать в СЭП "бесшовный" режим работы 24/7", – говорится в сообщении.

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Всего в течение банковского дня 3 августа в системе было обработано 1,6 млн платежей на общую сумму более 119 млрд гривен, уточнили в НБУ.

"Теперь клиенты банков будут иметь почти круглосуточный доступ к финансовым услугам и смогут проводить чувствительные к времени платежи в удобном для них режиме. Это положительно будет способствовать расширению финансовой инклюзии, внедрению новых инновационных инструментов безналичного перевода средств и росту доли безналичных расчетов", – отметил директор Департамента информационных технологий НБУ Владимир Нагорнюк.

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Напомним, ранее Украина завершила переход на международный стандарт счетов IBAN. Теперь номера банковских счетов содержат максимум 29 символов.

К слову, ранее Национальный банк также разрешил банкам обслуживать украинцев по загранпаспортам. Подробнее – в сюжете новостей "Сегодня":

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НБУ банки платежи межбанк СЭП

Источник: Сегодня

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