Банковские ячейки: как арендовать и сколько стоят

Планируя отдых, многие украинцы задумываются, как отправиться в отпуск со спокойной душой, не переживая за квартиру, оставленную без присмотра. Конечно, попросить поливать цветы можно и соседку, а вот доверенные кому-либо ценные вещи на хранение не очень-то спасают от переживаний. Поэтому, как выход, многие рассматривают аренду банковского сейфа. В ячейке на хранение можно оставить деньги, украшения, документы, дорогую технику и прочие ценные вещи. Главное — успеть занять подходящую по размеру ячейку, чтобы не переплачивать за объем. В банках к сезону отмечают повышенный спрос на услуги депозитарных сейфов.

"Спрос на услуги аренды банковских ячеек был и остается очень высоким. Заполненность ячеек у нас почти 100%. И это несмотря на проведенное расширение депозитариев в отделениях с наибольшим спросом", — рассказывает старший эксперт сектора развития розничного бизнеса АО "ОТП Банк" Наталья Волковская.

"Сегодня" узнала, стоит ли доверять ценности сейфу банка, сколько стоит аренда хранилища, кто имеет доступ к ценностям и как обезопасить себя от неприятных ситуаций.

Правила хранения и безопасность

Важно заранее найти банк, где имеются вакантные ячейки подходящего размера, чтобы не переплачивать за пустое место.

"Ячейку можно зарезервировать, оставив свои координаты. Когда одна из них освободится, сотрудник банка проинформирует об этом клиента", — рассказала Наталья Волковская. Но, если отпуск на носу, то уже не стоит перебирать. "Не советую рисковать, оставляя ценности дома, — считает киевлянин Олег Трикиша. — Переплата сотни гривен за две-три недели вам погоды не сделает, а добро целее будет".

В сейфах можно хранить все, что поместится, кроме ограничений, которые прописаны в договоре и на сайте (оружие, огнеопасные вещества и т. д.). Содержимое сейфа может быть как тайной за семью печатями, так и хранилищем с описью имущества и экспертной оценкой. Во втором случае — это определенные траты клиента, но, в случае чего, банк полностью отвечает за имущественные риски. Надежность ячеек сотрудники банков заявляют высокую: мультиуровневая система безопасности, отдельный вход в хранилище и т. п. Каждая ячейка имеет уникальный замок на два ключа: один — у клиента, а другой — в банке.

"Для оформления ячейки достаточно паспорта и ИИН-кода, а сама процедура занимает минимум времени. Клиенты могут оформить доверенность на пользование ячейкой, если сами не имеют возможности регулярно посещать отделение банка", — говорит директор департамента продаж и развития розничного бизнеса ПУМБ Андрей Прусов.

В банках отмечают, что ячейки хороши еще и тем, что их содержимое не передается на баланс банка.

"Если в банк входит временная администрация, арендатор, как и ранее, имеет доступ к сейфу во время работы отделения. Поэтому худшее, что может произойти при банкротстве, — невозврат клиенту части денег, уплаченных за аренду сейфа вперед", — сообщают в финучреждениях.

Cроки и стоимость

Самые востребованные ячейки — среднего размера.

"Их высота — 80—130 мм. При этом самый частый срок аренды — 181 и 365 дней", — уточняет замдиректора департамента розничного бизнеса "Ощадбанка" Марина Ревуцкая.

Говоря о короткосрочной аренде банковских хранилищ, специалисты отмечали сроки на период отпуска: 14, 21 и 32 дня. Кстати, в некоторых банках есть и минимальный срок аренды сейфа — от 7 до 31 дня.

В основном цена съемной ячейки зависит от размера, срока аренды и региона.

"Чем дольше срок аренды, тем меньше стоимость аренды в день. Например, в Киеве срок аренды ячейки небольшого размера (75/420/326 мм) на 1 месяц составит 1500 грн, а на год — 7200 грн. В Николаеве такая же ячейка обойдется за месяц в 375 грн, а за год — 1800 грн", — пояснила Наталья Волковская.

Некоторые банки готовы сделать условия лояльнее "для своих".

"Для клиентов клуба Persona предлагаются более привлекательные тарифы аренды сейфов. Минимальная цена на аренду ячейки в Киеве — 10 грн/сутки. По регионам картина такая: Винница — 6 грн/сутки; Мелитополь, Львов — 7 грн/сутки; Днепр — 8 грн/сутки", — добавили в пресс-службе банка "ПУМБ".

Почему важно изучать договор

Перед тем, как арендовать ячейку, по словам юристов, нужно хорошо вчитаться в договор.

"Встречаются случаи, когда банки в договоре определяют свою ответственность довольно размыто или же может быть пункт, в соответствии с которым банк может совершать действия в свою пользу. В частности, в одностороннем порядке и без уведомления клиента изменить ставки тарифов, из-за чего клиенту по итогу приходится доплачивать, — говорит юрист Валерий Корнейчук. — Поэтому важно вчитаться в договор и проконтролировать, чтобы таких пунктов в нем не было, а также была указана следующая информация: размер арендной платы за ячейку, номер и размер ящика, сумма залога за ключ и размер штрафа за его потерю. Кроме того, ознакомьтесь с условиями открытия сейфа при форс-мажорных обстоятельствах. Обязательно должен быть пункт о невозможности открытия сейфа без участия клиента".

Не забудьте лично осмотреть помещение, в котором хранятся ящики и сейф, в котором будете хранить ценности, присмотритесь, как организована охрана.