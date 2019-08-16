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Безналичный доллар устремился вниз на валютном рынке

Сегодня, 14:05

Гривня укрепила позиции на безналичном валютном рынке

Фото: Bearfotos / Freepik

Фото: Bearfotos / Freepik

Несмотря на рост официального курса доллара, украинская гривня укрепилась по отношению к американской валюте на межбанковском валютном рыке. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.

Так, сегодня, 16 августа, курс доллара на межбанковском валютном рынке стартовал с отметки 25,10-25,20 гривни. За несколько часов на рынке американская валюта просела на пять копеек и к 12:00 торговалась по 25,12-25,15 гривни.

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Курс евро упал на 2-10 копеек и к 12:00 его цена составила 27,84-27,88 гривни. Российский рубль вырос с 0,3798-0,3814 до 0,3817-0,3822 гривни.

В тренде
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Саули Ниинисте / Фото: presidentti.fi

Напомним, 15 августа курс доллара закрыл торги на межбанке резким снижением. За сутки на межбанковском валютном рынке гривня выросла в цене на 15-20 копеек по отношению к доллару. Цена евро к закрытию рынка упала на 14-18 копеек, до 28,01-28,07 гривни. Курс рубля за день торгов на межбанке опустился с 0,3829-0,3845 гривни до 0,3800-0,3809 гривни. 

Читайте также: Пик выплат по госдолгу близко: что будет с гривней

О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источники: Сегодня , IBC.UA

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