Безналичный доллар устремился вниз на валютном рынке

Фото: Bearfotos / Freepik

Несмотря на рост официального курса доллара, украинская гривня укрепилась по отношению к американской валюте на межбанковском валютном рыке. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.

Так, сегодня, 16 августа, курс доллара на межбанковском валютном рынке стартовал с отметки 25,10-25,20 гривни. За несколько часов на рынке американская валюта просела на пять копеек и к 12:00 торговалась по 25,12-25,15 гривни.

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Курс евро упал на 2-10 копеек и к 12:00 его цена составила 27,84-27,88 гривни. Российский рубль вырос с 0,3798-0,3814 до 0,3817-0,3822 гривни.

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Напомним, 15 августа курс доллара закрыл торги на межбанке резким снижением. За сутки на межбанковском валютном рынке гривня выросла в цене на 15-20 копеек по отношению к доллару. Цена евро к закрытию рынка упала на 14-18 копеек, до 28,01-28,07 гривни. Курс рубля за день торгов на межбанке опустился с 0,3829-0,3845 гривни до 0,3800-0,3809 гривни.

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О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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