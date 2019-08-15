Американские горки на валютном рынке: доллар вошел в пике

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За сутки на межбанковском валютном рынке гривня выросла в цене на 15-20 копеек по отношению к доллару. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.

Так, сегодня, 15 августа, торги на межбанковском рынке открылись с ценой 25,30-25,40 гривни за доллар, но американская валюта не смогла долго удерживать свои позиции. Уже к закрытию валютного рынка "зеленый" просел на 15-20 копеек и торговался по 25,15-25,20 гривен.

"Сегодняшняя динамика курса доллара США на межбанковском рынке ясно демонстрирует, что на данном этапе весь клиентский спрос удовлетворяется банками в полном объеме. Спекулятивно высокие котировки в первой половине дня не прожили долго – и банковский день завершился их падением, поскольку спрос упал", – прокомментировал ситуацию на рынке управляющий партнер финансового консалтингового агентства Inter Business Consulting Роман Лысенко.

Курс евро также потерпел крушение на межбанковске. Европейская валюта стартовала с отметки 28,19-28,31 гривни, но к закрытию рынка ее цена упала на 14-18 копеек до 28,01-28,07 гривни. Курс рубля за день торгов на межбанке рухнул с 0,3829-0,3845 гривен до 0,3800-0,3809 гривен.

Напомним, при этом НБУ повысил официальный курс доллара на 16 августа до 25,32 грн/долл. Впрочем, за неделю – с 9 по 16 августа – официальная гривня не изменилась в цене по отношению к доллару. Семь дней назад курс Нацбанка находился на той же отметке – 25,32 грн/долл.

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