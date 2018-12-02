Как "оцифровывается" Украина: Google Pay, 3D-туры и интернет-безопасность в школах

В последние годы технический прогресс в мире набирает обороты все сильней. Некоторые из новых технологий используют для развлечений, другие для исследований, а есть и те, которые призваны облегчить жизнь простым людям и наладить различные государственные процессы. Украинские власти во многих вопросах сотрудничают с компанией Google, которая помогает реализовать самые разные проекты – начиная от внедрения сервисов бесконтактной оплаты и заканчивая разработкой туристических карт. Сайт "Сегодня" рассказывает, как оцифровывается Украина, что поменялось за последние годы и какие есть планы на будущее.

Google Pay и Ощадбанк

Еще в ноябре 2017 г. в Украине начал работать сервис бесконтактной оплаты с помощью смартфонов – Google Pay. Тогда Украина стала 15-й страной, которая внедрила у себя эту технологию.

Сервис бесконтактной оплаты оказался невероятно удобным, к нему очень быстро начали подключаться украинские банки и госучреждения. Одними из "первооткрывателей" стали государственный Ощадбанк и Киевский метрополитен.

"Проект Ощадного банка, который мы реализовали совместно с метрополитеном, на конференции разработчиков Google вошел в шестерку наиболее прогрессивных проектов, которые были реализованы в мире. Это проект, которым пользуется каждый из вас, когда заходит в метрополитен, достает телефон или карточку и прикладывает их к бесконтактному терминалу. В рамках этой инициативы мы обрабатываем более 100 тыс. транзакций ежедневно. Мы пятая в мире столица, которая перевела свой метрополитен на такую технологию. Ощадбанк – рекордсмен по внедрению Google Pay в Европе. Мы быстрее всего адаптировали эту разработку и запустили ее в использовании менее, чем за месяц", – рассказывает Андрей Пышный, глава правления Ощадбанка.

Результаты подключения Google Pay не заставили себя долго ждать. Количество подключенных устройств растет на 25% ежемесячно, причем, интересно отметить, что 31% клиентов банка, которые пользуются мобильной системой Android, уже подключены к Google Pay. Люди стали чаще расплачиваться картами и телефонами – это удобнее, проще и экономит время.

По словам Андрея Пышного, Ощадбанк давно нуждался в изменениях.

"В свое время, в 2014 г., когда в Ощадбанк пришла новая команда, мы поняли, что без современных цифровых технологий нам не обойтись. Ощадбанк, который решил, что ему нужно оцифровываться, – это 6 тыс. отделений, это 38 тыс. персонала, 300 минибанков, 43 зоны самообслуживания; 80% транзакций проводили вручную наши кассиры, у нас имелось 3 млн активных карточек и 13 тыс. пользователей интернет-банкинга", – отметил глава правления.

По состоянию на 2018 г. ситуация серьезно изменилась. У банка появилось в 100 раз больше зон самообслуживания – 450, а 50% всех транзакций банка сегодня проводится с помощью альтернативных дистанционных каналов. К тому же, если в 2014 г. было 13 тыс. пользователей интернет-банкинга, то в 2018 г. их стало 3,2 млн. Таким образом, государственный украинский банк совместно с Google существенно модернизировал свою систему.

Образование и интернет-безопасность

Еще одна важная сфера, которую модернизируют в Украине – это образование. Отечественное Министерство образования сотрудничает с компанией Google уже два года. За это время было реализовано три масштабных проекта: тренинги по цифровой грамотности для учителей, онлайн-курс по сетевому этикету и безопасности, а также руководство по безопасности в Интернете.

"Вместе с Минобразования мы разработали курс интернет-грамотности", – отмечает Дорон Авни, директор по публичной политике и связям с органами государственной власти в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки Google.

Более 70% молодежи значительную часть времени проводят в режиме онлайн, однако интернет несет не только знания и возможности, но и угрозы. В сети дети и подростки могут найти слишком много информации, которую еще не умеют фильтровать. Результаты мировых соцопросов, проведенных среди работников образовательной сферы, показали, что большинство учителей и сами не готовы обучать детей онлайн-безопасности. Именно поэтому были внедрены курсы не только для детей, но и для учителей.

Украина стала третьей страной в мире, которая внедрила программу по обучению онлайн-безопасности, отмечает замминистра образования Роман Греба.

"Стремительная диджитализация молодежи стала одним из факторов, побудивших нас к изменениям образовательной системы. Сейчас мы переходим от школы знаний к школе компетентностей, которая дает детям конкретные навыки и умения", – говорит чиновник.

По его словам, недавно были разработаны тренинги по цифровой грамотности, участниками которых стали около 600 учителей из разных регионов Украины. В рамках курса они узнали о безопасном использовании цифровых технологий во время работы, основах безопасного использования интернета учениками начальных классов, и т.д.

"Благодаря Google мы начинаем курс по этикету и безопасности в сети, где сможем научить наших первоклассников, как нужно вести себя в интернете, почему интернет бывает небезопасным – особенно сейчас, когда у нас война с Россией. Интернет часто используют для того, чтобы делать нехорошие вещи, и мы должны научить наших детей противодействовать таким вещам", – поясняет Греба.

Помимо этого, было представлено пособие "Осмотрительность. Бдительность. Защита. Вежливость. Смелость", в котором имеются методики и материалы, помогающие учителям преподавать основы безопасности в интернете. Планы уроков, которые есть в учебнике, сосредоточены на ключевых принципах сетевого этикета и безопасности.

Локализованную версию пособия уже получили более 22 тыс. учителей, которые обучают первоклассников Новой украинской школы, а в интернете книга доступна на сайте Минобразования.

Культурное наследие и 3D-туры

Министерство культуры совместно с Google создали проект "Аутентичная Украины" – 3D-туры по различным достопримечательностям нашей страны.

"Проект "Аутентичная Украина" – это уникальная возможность для любого пользователя воспользоваться планшетом, телефоном, компьютером, и открыть для себя виртуальную 3D экскурсию по представленным объектам культурного наследия", – рассказывает Юлия Нечипоренко, заместитель начальника управления охраны культурного наследия Министерства культуры Украины.

Сейчас у проекта имеются три раздела:

Проект доступен на трех языках, также им могут воспользоваться люди с ограниченными возможностями: туры для них полностью адаптированы.

На будущее Минкульт запланировал еще два проекта, которые уже утверждены и находятся в разработке – это оцифровка литературного фонда Украины и цифровизация нематериального культурного наследия Украины.

"Первый проект – это оцифровка литературного фонда Украины. Мы сможем онлайн просмотреть известные шедевры украинских творцов. Другой проект – цифровизация нематериального культурного наследия Украины. Один объект нематериального культурного наследия, который уже представлен в списках ЮНЕСКО – это петриковская роспись, у которой украинские корни", – добавляет Юлия Нечипоренко.

Карты для туристов и видеогиды

Киевская городская государственная администрация тоже не осталась в стороне диджитализации и создала 3D-туры, карты и путеводители для туристов. В КГГА отмечают, что ежемесячно в столице проходят сотни различных событий, но для многих они остаются неизвестными, поэтому и было принято решение создать информирующие порталы и проекты.

"Вы будете удивлены, но ежемесячно в Киеве происходит более 500 событий: и культурные, и массовые, и спортивные. Однако киевляне о них, в основном, не знают. Для того, чтобы дать информацию туристам и тем, кто живет в Киеве, мы еще в прошлом году разработали проект с компанией Google в рамках цифровой трансформации нашего города", – говорит Юрий Назаров, директор департамента информационно-коммуникационных технологий КМДА.

У проекта было несколько целей:

проинформировать жителей столицы и туристов о том, что происходит в Киеве;

дать возможность туристам увидеть самобытность украинской столицы;

развивать туристический, инвестиционный и культурный потенциал.

В рамках этого проекта были разработаны и другие, один из которых – "Путешествуй по Киевщине".

"Мы нанесли все туристически привлекательные локации, маршруты, сделали и записали аудио- и видеогиды. В рамках этого проекта также были построены 3D-туры на таких объектах, как, например, Никольская штольня – там каждый может побывать в роли диггера, посетить эту штольню онлайн. Следующий интересный объект – Подольский мостовой переход, который сейчас в процессе постройки. Вы можете с высоты птичьего полета посмотреть, насколько сложный этот объект и как он строится", – делится Назаров.

Помимо этого, был создан сервис Kyiv maps, на котором оцифровано больше 3 тыс. объектов коммунальной собственности: школы, детские сады, спортивные площадки, объекты городской инфраструктуры. По всем этим объектам имеется информация, которая обновляется в режиме реального времени.

Еще один проект – онлайн-портал, который дает информацию обо всех спортивных событиях. На нем можно посмотреть время работы бассейна, записаться в секцию по боксу, и т.д. в КГГА уверены, что это поможет популяризировать спорт и дать киевлянам возможность получать всю необходимую информацию онлайн.

Отметим, в Украине еще немало подобных проектов, например, эко-карта, куда можно загружать фотографии мусора, незаконной вырубки деревьев, и т.д., чтобы местные власти реагировали на эти правонарушения и устраняли их. Множество проектов пока что на стадии разработки, однако Украина продолжает оцифровываться.