Больше половины банков в мире рискуют не пережить кризис – McKinsey

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Мировая банковская индустрия вступила в последнюю фазу очередного экономического цикла, рост объемов кредитования и выручки замедляются, а более 60% банков мира теряют стоимость в преддверии возможного мирового кризиса. Об этом говорится в докладе международной консалтинговой компании McKinsey, пишет Bloomberg.

"Вероятно, это последний пит-стоп ("остановка над ямой") в этом цикле для банков, чтобы быстро переосмыслить свои бизнес-модели. Изобретательные, вероятно, станут лидерами в следующем цикле. Другие рискуют остаться сносками на полях истории", – говорится в докладе.

Эксперты отмечают, что 35% банков мира испытывают проблемы от несовершенства бизнес-моделей, нехватки капитала и работы на неблагоприятных рынках. По мнению экспертов McKinsey, в случае провала трансформации едва ли не единственным вариантом выживания для них станет продажа более сильному конкуренту.

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В этой связи McKinsey призывает банки срочно действовать по двум направлениям:

развивать новые технологии, что позволит повысить доходность бизнеса;

планировать крупные слияния для увеличения резервов капитала.

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) в очередной раз ухудшил прогноз роста мировой экономики. И хотя изменение прогноза по сравнению с предыдущим докладом небольшое – минус 0,3%, МВФ ухудшает прогноз не в первый раз. То есть мировая экономика продолжает ухудшаться быстрее, чем ожидалось.

А перспективы и проблемы, которые такая ситуация несет нашей стране, украинские бизнесмены обсудили в рамках Business Wisdom Summit:

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