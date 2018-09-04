PayPal в Украине: станет ли Xoom предвестником платежной системы

PayPal - международная платежная система, которую еще в 1998 году основал Илон Маск. Это зарекомендовавшая себя и проверенная временем система расчетов и хранения денег. Большинство пользователей электронной коммерции в США и Европе предпочитают PayPal для покупок или платежей. Первоначально сервис обслуживал интернет маркетплейс eBay, сейчас это повсеместный сервис, обязательный для интернет-магазинов, претендующих на солидный статус.

В Украине PayPal до сих пор полноценно не работал, а только использовался для оплаты покупок в заграничных интернет-магазинах, таких как eBay. Поступать деньги в Украину из-за границы не могут. Дело в том, что у Национального банка есть немалый ряд требований к регистрации системы в Украине, из-за которых платежная система не хочет заходить в страну.

Но на днях PayPal открыл для Украины трансграничные переводы через Xoom – свою дочернюю компанию. Пока что сервис для украинцев очень ограничен. Однако это может стать первым шагом входа в страну платежной системы, считают эксперты.

Какие возможности открывает теперь PayPal для украинцев и стоит ли ждать полноценного входа в страну сервиса, узнал сайт "Сегодня".

Не PayPal

Украинская компания Delfast, производящая электровелосипеды, перед выходом на глобальный рынок столкнулась с проблемой: международные платежные сервисы настороженно относятся к Украине. А некоторые, например, Mangopay, даже занесли нашу страну в "черный список". Зарегистрироваться в PayPal компания смогла через свое американское подразделение.

Начало работы Xoom в Украине никак не меняет ситуацию для бизнеса, говорит директор по маркетингу Delfast Вячеслав Фокин. Украинские компании по-прежнему отрезаны от ведущих мировых провайдеров приема платежей.

"Xoom нацелен, прежде всего, на частных лиц, которые переводят деньги за границу. По сути, это аналог Western Union, который работает в Украине уже очень давно, так что кардинально новых возможностей у украинцев не появилось", – говорит Фокин.

Поэтому открытие для украинцев сервиса Xoom не стоит называть входом в страну PayPal, несмотря на их связь.

"Xoom, кстати, должен был зарегистрировать свою систему или присоединиться к уже согласованной НБУ системе денежных переводов для возможности переводов в Украину. Судя по банкам-участникам, они планируют работать через американскую СДП RIA, что для меня подтверждает раздельный характер бизнеса PayPal и Xoom, так что выдыхаем", – прокомментировал "Сегодня" Сергей Головань, операционный директор компании Payforce, которая занимается платежными решениями.

Как работает Xoom

Через Xoom можно отправлять деньги в 130 стран мира. Среди них теперь и Украина. Но для нас пока доступна одна функция – Cash Pickup. И даже эта функция в Украине ограничена. Получить деньги можно только из США, другие страны недоступны.

Среди банков-партнеров Xoom – Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Universal и еще 11 финучреждений. В одном из отделений этих банков получатель может забрать денежный перевод из США.

Лимит на перевод в Xoom одинаковый для всех сран:

2999 долл. за 24 часа;

6000 долл. за 30 дней;

9999 долл. за 180 дней.

Комиссия за перевод через Xoom зависит от суммы:

за платеж в 100 долл. нужно заплатить 7,99;

за 500 долл. – 9,99 долл. или 2%;

за 1 000 долл. – 15,99 долл. или 1,6%.

Сервисом могут пользоваться украинские фрилансеры, получающие оплаты за свою работу дистанционно, фонды и волонтеры, собирающие средства за рубежом, а также все, кто хоть немного знаком с электронным кошельком.

Быть или не быть PayPal в Украине

"Исторически PayPal не приемлил позицию НБУ, так как все системы переводов, электронных денег и т.д. должны быть зарегистрированы в НБУ с достаточно емким пакетом документов и детальным описанием бизнес процессов", – отмечает Сергей Головань, операционный директор Payforce.

Однако инвестаналитик European Analytical Centre Вадим Бардась уверен в обратном: PayPal выбрал точечную стратегию работы в наиболее затребованном сегменте рынка. Запуск услуги через Xoom может быть первым шагом входа PayPal в страну.

Управляющий партнер Creative Quarter Илья Кенигштейн также уверен, что в результате Xoom приведет к появлению в Украине полноценно-действующего PayPal.

"Мне понятно, что Xoom не уникален – на рынке есть как минимум три аналогичных сервиса. Но главная новость не в появлении Xoom, а в том, что это первый шаг PayPal в сторону Украины. Боком, раком, на костылях – но шаг. Потому что до сих пор, за редкими исключением, позиция компании в отношении Украины оставалась неизменной. В марте 2016 года произошел уникальный исторический момент, когда президент США (тогда Барак Обама) прилетел в Гавану и привез с собой целый ряд топ-менеджеров глобальных компаний. Среди которых был Дэн Шульман (Daniel H. Schulman), CEO PayPal. Шульман тогда сообщил, что PayPal запустит свои сервисы на Кубе через свою дочку Xoom до конца года. И вот, в августе 2018 года, это произошло у нас", – пояснил свою позицию Кенигштейн.

Также Мининфраструктуры лелеют надежды, что "Укрпочта" начнет работать с PayPal. По словам министра Владимира Омеляна, так современные финансовые услуги станут более доступными для украинцев.

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