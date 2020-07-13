Причин для девальвации гривни нет: будет ли доллар по 30

Одно из обвинений в адрес теперь уже экс-главы Нацбанка Украины Якова Смолия касалось якобы излишне крепкой гривни. Объясняя свое решение покинуть пост, Яков Смолий заявил с парламентской трибуны, что от него требовали "доллар по 30". Может ли такой курс стать реальным в этом году после назначения нового руководителя Нацбанка? Сайт "Сегодня" расспросил об этом экономических экспертов.

Первая реакция – недолгая

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Неожиданная отставка главы Национального банка Украины Якова Смолия вызвала потрясение на валютном рынке. Как только появилась информация о поданном заявлении, доллар устремился вверх. Если еще 2 июля официальный курс составлял 26,77 грн за доллар, то на следующий день он взметнулся до 27,18 и продержался на таком уровне все выходные. С понедельника, впрочем, паника начала угасать. 7 июля доллар подешевел на 4 копейки (до 27,13 грн), а 8-го его курс преодолел психологическую черту в 27 грн в сторону понижения – 26,93 грн. Впрочем, дальнейшего укрепления гривни не последовало: в последующие дни курс продолжал колебаться в районе 26,95-26,93 грн за доллар.

По мнению экспертов, в ближайшее время заметного ослабления гривни ожидать не приходится, по крайней мере до нового назначения. Тем более, что пока в НБУ работает вся та команда, которая работала со Смолием.

"Тот всплеск был временным. Это была такая паническая реакция рынков", – говорит старший экономист CASE Украина, эксперт "Экономической экспертной платформы" Владимир Дубровский.

Однако если после нового назначения из НБУ раздадутся заявления о новой монетарной или валютной политике, это может вновь вызвать паническую реакцию рынка.

"Если будут сильные ожидания будущей девальвации, они сами по себе могут запустить процесс девальвации. Люди могут броситься скупать доллары, экспортеры начнут задерживать возврат валютной выручки. Но в дальнейшем, если панические настроения не будут подкреплены той же эмиссией, которую также требовали от Смолия, по его словам, то, скорее всего, все вновь вернется на круги своя", – прогнозирует Владимир Дубровский.

Гривню "уронить" сложно

Эксперты единодушны в том, что экономических причин для девальвации гривни и роста курса доллара на сегодня нет.

"Экономических оснований на сейчас нет. Сложилась такая ситуация, что курс не должен расти. Из-за карантина подешевели импортные товары, снизился импорт услуг. Экспорт тоже упал, но значительно в меньшей степени. Поэтому у нас даже оказалось положительное сальдо внешней торговли", – говорит Владимир Дубровский.

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Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко уверяет, что если бы Нацбанк не выкупал на рынке излишки доллара, он бы продавался сегодня чуть ли не по 22 грн.

"Девальвации сейчас не может быть вообще, у нас избыток валюты. Если Нацбанк не будет регулярно выкупать валюту – а сейчас он ее выкупает и тем самым сдерживает ревальвацию, – то курс может еще больше опуститься, до уровня 22-23 грн за доллар и ниже. У людей сейчас мало денег, поэтому они больше продают валюту, чем покупают. Из-за карантина очень мало валюты покупают и импортеры. Потому что на сегодняшний день большое количество импортеров или не работают, или продают старое, а новое не завозят. Опять же, потому, что у населения нет денег, и покупают сейчас мало", – говорит Александр Охрименко.

Может ли НБУ ослаблять гривню активнее

Как подчеркивает Александр Охрименко, выкупая валюту, Нацбанк тем самым запускает в оборот новые деньги, то есть проводит ту самую эмиссию, которой требовали от Якова Смолия, по его словам. Тем не менее, курс не растет. Может ли новое руководство НБУ выкупать излишек долларов более активно или использовать другие инструменты насыщения рынка деньгами? Тогда получится, что и доллар начнет дорожать, и денег будет "напечатано" больше – как раз то, что требовалось от Якова Смолия.

"Теоретически это возможно. Но это может привести к тому, что валюту станут продавать еще активнее", – считает Александр Охрименко.

В то же время президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак предупреждает, что если процесс "печатания денег" и ослабления гривни станет слишком активным, это может вызвать значительный отток денег из банковской системы и вообще разрушить макроэкономическую стабильность, которая была достигнута с таким трудом.

"Начать печатать гривню очень легко. Но если население, которое и так не очень верит национальной валюте, увидит, что гривни в обороте становится все больше, если банки это прочувствуют, то все начнут убегать в валюту. Мы действительно вернемся в 90-е. Все помнят 90-е, когда, чтобы не "сгорели" деньги, люди предпочитали купить что-то ликвидное, в частности валюту, только бы быстро избавляться от обесценивающихся денег. Чтоб их не было ни на счетах, нигде. Это породит огромный спрос на валюту. Нацбанк вынужден будет продавать валюту, продавать часть своих золотовалютных резервов. Потому что, если он не будет этого делать, курс будет не 30, а 50 или 100 грн за доллар. А когда Нацбанк продает валюту, полученную гривню он просто ликвидирует. Таким образом, Нацбанк будет сначала создавать гривню, а потом выводить ее из оборота, и при этом золотовалютных резервов будет становиться все меньше и меньше. И мы придем к тому, с чего начинали: в стране не будет ни гривни, ни валюты, зато будет высокий курс", – объясняет Тарас Козак.

Некоторые его коллеги говорят также о том, что сейчас с помощью крепкой гривни удается сдерживать значительный отток из Украины денег нерезидентов, вложивших свой капитал в ОВГЗ. Мол, им невыгодно продавать гособлигации, поэтому отток капитала незначительный, и Украине не приходится тратить дефицитные (из-за кризиса) средства на расчеты с иностранными инвесторами. Если же еще и этот фактор подключится к описанным выше, нынешний кризис покажется просто "легкой прогулкой" перед настоящими экономическими проблемами.

В то же время ряд экономистов считают, что за нынешней критикой действий НБУ и озвученными "желательными" цифрами курса доллара и инфляции может стоять "лобби группы "Приват". Для которой не важны ни курс, ни уровень инфляции, а важно, чтобы лояльный новый глава НБУ мог, например, отозвать иски по ПриватБанку из международных судов. Либо важно просто удовлетворить личные амбиции. В таком случае, прогнозируют экономисты, новое руководство НБУ может проводить фактически прежнюю монетарную и валютную политику, и значительных изменений курса доллара может не последовать.

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В любом случае, пока не назначен новый руководитель НБУ и не озвучены новые цели, экономисты предпочитают не делать долгосрочных прогнозов.

Что происходило на валютном рынке после отставки главы НБУ и какие риски для экономики еще видят эксперты, смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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