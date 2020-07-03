Хотели курс 30: Смолий выступил в Раде и объяснил причины отставки

Глава Национального банка Яков Смолий заявил, что его решение подать в отставку – это предостережение от дальнейших попыток подорвать независимость НБУ. Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде.

"Означает ли моя отставка, что независимость НБУ удалось сломить? Нет! Это протест, это сигнал и предупреждение, это "красная линия". Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институционные основы в Нацбанке", – сказал Смолий.

Реклама

По словам главы НБУ, в течение последнего года на совещаниях с участием депутатов и представителей Кабмина звучали призывы "залить экономику деньгами", "поставить инфляцию 11% и курс 30, потому что такие параметры заложены в бюджет", которые противоречат принципам свободного рынка.

Читайте также: Отставка Якова Смолия: каким будет новый курс

"Эти лозунги заставили меня принять такое решение (об отставке. – Ред.)", – сказал Смолий.

Были и другие факторы.

"Давление через суды, проплаченные митинги на Институтской и под домами членов правления (НБУ. – Ред.), информационные атаки, построенные на манипуляции и лжи. Необоснованные политические оценки политики НБУ и непосредственно моей деятельности. Использование Совета НБУ для создания корпоративного конфликта в середине институции. Это усложняет работу центробанка", – добавил он.

Ранее в "Слуге народа" рассказали, кого поддержат на должность главы НБУ.

Реклама

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама