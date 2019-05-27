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Чего ждать от доллара в последнюю неделю мая: эксперт озвучил прогноз

27 мая, 14:38

В целом валютный рынок Украины остается стабильным, считает специалист

Фото: AFP

За неделю курс доллара в Украине повысился на всех сегментах валютного рынка на 0,3-0,7%. Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара вырос до 26,47 грн с 26,37 грн. Спрос/предложение доллара на межбанке выросли с 26,12/26,16 до 26,31/26,34, а средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках - с 26,1/26,36 до 26,18/26,45. Такие данные "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

По его словам, доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,5 грн, а наличный доллар в банках – около 26,3/26,5 грн.

"В понедельник (27 мая. – Ред.) в первой половине дня курс на наличном рынке и на межбанке менялся незначительно и разнонаправленно, что свидетельствует о высокой стабильности рынка вблизи текущих уровней, а на временном горизонте ближайшей недели вероятно продолжение сдержанного снижения гривни. На начавшейся неделе мы ожидаем незначительного роста доллара к гривне", – объяснил Иосуб.

Ранее эксперты рассказали "Сегодня", каким будет курс доллара, если Украина прекратит сотрудничество с МВФ.

Кроме того, специалисты объяснили, почему весной-2019 укрепилась гривня и надолго ли это:

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