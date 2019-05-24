Без МВФ украинцев ждет рост курса доллара: эксперты объяснили ситуацию и дали прогноз

Сотрудничество с Фондом идет, но предметные переговоры о транше откладываются, считают специалисты

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В случае остановки сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), миссия которого работает в Украине, курс гривни заметно упадет. Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" выразил аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

По его словам, текущего "запаса прочности" хватит максимум до осени. Если к тому моменту не появится определенность с будущими реформами, курс доллара подскочит.

"В данный момент экономика имеет небольшой жирок, который может удержать гривню на текущих уровнях. Его эффекта хватит до конца ноября при самом оптимистическом сценарии. В случае, если не будет ясна ситуация с будущими реформами, не будет и реализации программы МВФ, что чревато снижением курса до 30 гривен за доллар", – прогнозирует Пархоменко.

Он также предостерег от прекращения сотрудничества с МВФ, ведь при таком курсе Украине станет еще тяжелее расплачиваться по старым кредитам.

"Выплатить долги, которые и по текущему курсу в 26 гривен за доллар составляют 18 млрд долларов (доходы бюджета в 2019 году оценены в 38 млрд долларов), будет невозможно. Поэтому без МВФ мы не сможем долго прожить и финалом этого процесса будет дефолт", – считает эксперт.

Кстати, Всемирный банк тоже призвал Украину сохранить "критически важное" сотрудничество с МВФ. Директор ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен подчеркнула, что это необходимо для макроэкономической стабильности в стране. А ведущий экономист Всемирного банка Фарук Кхан добавил: "Сценария, при котором Украина будет без МВФ и при этом в стране не наступит экономический кризис, не существует".

В МВФ уже заявили, что готовы продолжать сотрудничество с новым Кабинетом министров после его формирования и после выборов. Сейчас миссия Фонда продолжает работу в Киеве и ведет переговоры с Кабмином относительно проведения реформ, но пересмотром программы и выделением нового транша в Фоне займутся уже после парламентских выборов.

Финансисты подчеркивают: главное для получения транша после выборов в Раду – чтобы Украина вернула наказание за незаконное обогащение. С другими "маяками", уверены эксперты, разобраться будет проще.

"Относительно сплита есть консенсус, что это не обязательно. Антикоррупционное законодательство – это то, что является краеугольным каменем", – подчеркивает руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

По его прогнозу, предметные переговоры о транше пройдут уже после выборов - в сентябре.

"Если выборы назначены на 21 июля, идеально – до конца августа [будут сформированы] новый парламент и Кабмин – и МВФ будет с кем говорить. До средины сентября [диалог] точно начнется", – резюмировал финансист.

Если же не учитывать "фактор МВФ," ситуация для гривни пока выглядит довольно благоприятной, отмечает экономист Борис Кушнирук. Такой она и останется, если не упадет инвестиционная активность.

"Если выборы проходят в более-менее спокойном режиме, если тренд экономический позитивный, то курс будет сохраняться", – сказал он.

Напомним, миссия МВФ начала работу в Украине 21 мая. В тот же день премьер-министр Владимир Гройсман и министр финансов Оксана Маркарова встретились с представителями миссии. Позже СМИ и некоторые чиновники сообщали, что миссия досрочно покидает Киев, но эксперты Фонда все-таки остались в Украине.

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