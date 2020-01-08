Что будет с курсом доллара в Украине: эксперт назвал две тенденции

/ Фото: Pixabay

Реклама

За неделю, с 1 января, с учетом курсов, установленных еще до Нового года, доллар по отношению к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился по-разному. На межбанке он незначительно вырос, а вот официальный курс и наличный доллар в банках – снизились. Об этом сайту "Сегодня" сообщил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Так, с прошлой среды официальный курс НБУ опустился с 23,69 грн до 23,68 грн, спрос/предложение доллара на межбанке выросли с 23,74/23,79 до 23,81/23,84 грн, а средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились с 23,78/24,70 до 23,50/23,98 грн.

"Прошедшая неделя была заполнена праздниками, несколько дней рынок был закрыт на Новый год и Рождество. За эти дни ярко выразились две тенденции. На межбанке курс стабилизировался вблизи уровней, достигнутых накануне Нового года. Наличный рынок в предновогодние дни испытал спекулятивный набег. После праздников ажиотаж схлынул, вслед за ним стали уменьшаться как курсы, так и резко расширившаяся накануне разница между покупкой и продажей. На ближайшую неделю мы ожидаем совсем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться по 23,5/23,8 грн", – объяснил аналитик.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также подготовили финансовый прогноз на 2020 год. О том, что ждет украинцев, узнавайте из нашего сюжета:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама