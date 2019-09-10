Девальвация доллара: как сохранить сбережения при росте курса гривни

Дважды за август курс доллара в Украине опускался до отметки 25 гривен. При этом экономисты с настороженностью наблюдают за "стремительной" гривней . Новости "Сегодня" решили узнать, как сохранить сбережения в условиях падения курса доллара.

В первую очередь, специалисты напоминают – накопить приличную сумму может каждый, независимо от уровня дохода. Чем раньше начнете – тем солиднее будет капитал. Впрочем, начать создание финансовой "подушки безопасности" никогда не поздно.

"Есть достаточно простое правило, которое могут соблюдать все: откладывать на сбережения не менее 10% своего текущего дохода. Это от любого дохода: от зарплаты, премий, бонусов. От любого дохода 10% откладываем", – советует управляющий партнер инвестиционной компании Эрик Найман.

Вечный вопрос: какой валюте доверить свои кровные. Летом-2019 гривня укрепилась настолько, что даже традиционное увеличение деловой активности в начале осени не покачнуло украинскую валюту. В начале сентября 2018 года доллар стоил 28 гривен, а евро – 32. Сейчас иностранная валюта значительно дешевле – доллар держится чуть выше 25 гривен, а евро колеблется между 27 и 28 гривнями.

"У гривни, по большому счету, два пути. Либо стабильность до конца года, либо небольшое ослабление в направлении 27‑28 гривен за доллар", – прогнозирует Найман.

"Гривня постоянно демонстрировала склонность к девальвации. И не всегда это происходило плавно. Довольно часто бывало, что гривня ждет-ждет, а потом – ба-бах! – и упала в 1,5 раза или в три раза. К сожалению, долгосрочный прогноз – девальвация", – считает главред делового журнала Александр Крамаренко.

Он добавляет, что в делать вклады в иностранной валюте сейчас есть смысл, если это деньги, например, на обучение за рубежом, путешествия или покупку недвижимности.

"А если речь идет о деньгах, которые вы собираете, чтобы в ближайшее время потратить внутри страны, то, в принципе, перепрыгивать с валюты на валюту я не вижу смысла. Скорее, есть смысл выбрать депозит на несколько месяцев в надежном банке", – говорит Крамаренко.

Варианты для инвестиций

Экономисты различают сбережения и инвестиции. Сбережения – это деньги, которые вы можете использовать в любой момент, а инвестиции – это требующее времени приумножение вашего состояния.

Чтобы получать пассивный доход, средства можно разместить на депозит. Самыми прибыльными считаются банковские вклады в гривне – благодаря высоким ставкам, от 8% до 19% годовых. В долларах ставка колеблется от 1,5% и 6%. При этом чем надежнее банк, тем ниже ставка. К тому же, с начислений по процентам придется заплатить налоги – 19,5% (НДФЛ + военный сбор).

"Банковский депозит с финансовой точки зрения является худшим инструментом. Потому что там вы должны платить налог на доходы физических лиц. То есть одну шестую часть вашего дохода по депозиту заберет государство", – говорит Крамаренко.

Например, вы положили 30 тысяч гривен на год под 17%. После уплаты налогов ваш доход составит 4 105 гривен 50 копеек.

Второй вариант – облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Они пока не очень популярны среди населения, зато успешно опробованы иностранными инвесторами. К тому же, и отечественные банки, привлекая средства по депозитам, потом вкладывают их в государственные ценные бумаги.

"Все ценные бумаги в Украине выпускаются номиналом в 1000. Если это в нацвалюте, то это 1000 гривен, если в долларах – 1000 долларов", – объясняет основатель инвесткомпании Тарас Козак.

Прибыль по облигациям выше, чем предлагает большинство банков по депозитам – 17-18,5% годовых в гривне и 6,25-7,5% в долларах. Налог – только 1,5% военного сбора. К тому же государство гарантирует возвращение всей суммы, а не только 200 тысяч гривен, как в случае банкротства банков.

"Можно купить даже одну такую ценную бумагу. Но это не очень выгодно, потому что есть затраты при покупке, при продаже, при обслуживании. Поэтому мы рекомендуем покупать государственные ценные бумаги приблизительно на 30 тысяч гривен, если это нацвалюта. Или на 10 тысяч долларов или евро", – советует Козак.

Если вы купите ценные бумаги на 30 тысяч гривен, за год получите проценты на 5 100 гривен. Минус 1,5% налога и 200 гривен комиссии. В итоге чистая прибыль составит 4 823 гривни 50 копеек, то есть на 718 гривен больше, чем в банке.

Третий вариант – драгоценные металлы. Специалисты советуют выбирать именно банковские металлы, а не ювелирные украшения, которые сразу после покупки обесцениваются до стоимости лома. Грамм золота в слитке стоит около 1400 гривен – так же, как год назад. Поэтому это не самый удачный вариант для хранения средств, он подходит для длительных инвестиций.

"Золото для сбережений не подходит, потому что если вы купили золотой слиток и вам нужны срочно деньги, то вы потеряете не меньше 10%. Все‑таки золото – не деньги. Золото может подорожать, если в мире случится что‑то плохое. Вероятность этого не очень высокая,- примерно 25%, что золото подорожает в 3‑4, а может быть, и в 5 раз", – говорит Козак.

Четвертый вариант – недвижимость. На аренде жилья в Киеве собственник может зарабатывать 7-10 тысяч гривен в месяц. Причем выгоднее покупать недвижимость на этапе строительства. Для этого понадобится не меньше 10 тысяч долларов первого взноса. Еще столько же, а возможно на треть больше, заплатите в рассрочку. Аналитики считают, что сейчас цены благоприятные, т.к. банки неохотно дают кредиты на покупку жилья.

"Если начнут выдавать и брать ипотеку - это будет окончательный сигнал, что цены на недвижимость будут расти. Но пока что этого нет. Впрочем, все идет к тому, что финансовая система стабилизируется. И, возможно, через год-два мы увидим существенное снижение ставок по ипотечным кредитам, и люди их начнут активно брать", – говорит Крамаренко.

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Пятый вариант – движимое имущество. Это относительно новый способ пассивного дохода. Например, можно сдать автомобиль в аренду службе такси. Для этого можно специально приобрести транспортное средство или использовать то, что уже в наличии. В любом случае, доходность обещают выше, чем от депозита в банке.

"Все зависит от стоимости автомобиля и от года его выпуска. Машина стоимостью 250 тысяч гривен зарабатывает в районе 12‑13 тысяч гривен чистой прибыли. Могут приносить и 15, и 17 тысяч гривен – такие, как электромобили. Также есть автомобили премиум-сегмента, которые стоят больше, чем полмиллиона гривен. Они могут зарабатывать до 30 тысяч гривен чистой прибыли. 2Если квартира окупается 10 лет, то автомобили окупаются до двух лет", – рассказывает основатель компании по аренде авто Алексей Тригубенко.

Компания-посредник между собственником авто и службой такси работает в Киеве, но имеет клиентов из разных городов. В аренду сдают по несколько автомобилей. На случай ДТП машины имеют страховку.

"У наших автомобилей есть лимит на пробег – не больше 300 километров в сутки. Все владельцы имеют доступ к своим машинам, они видят, где автомобили, с какой скоростью ездят", – уверяет Тригубенко.

Ранее аналитики рассказали сайту "Сегодня", что будет с долларом в сентябре, а также назвали главные риски для устойчивости гривни.

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