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Доллар бьет антирекорды: гривня резко укрепилась

Сегодня, 08:50

Национальный банк установил официальную стоимость украинской валюты

Фото: REUTERS/Gary Cameron

Фото: REUTERS/Gary Cameron

Доллар бьет антирекорды: гривня резко укрепилась https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B%201%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B%20%D0%A4%D0%A0%D0%A1 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B%201%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B%20%D0%A4%D0%A0%D0%A1 Финансы Национальный банк установил официальную стоимость украинской валюты

На сегодня, 29 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие официальные курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 25,44 грн;
1 евро – 28,34 грн;
10 российских рублей – 4,03 грн.

По сравнению со значениями пятницы, 26 июля, курс доллара упал еще на пять копеек после снижения на три копейки днем ранее. Так низко курс доллара не опускался ни в 2019, ни в 2018 году. Последний раз курс составлял 25,44 грн/долл. в конце августа 2017 года. За неделю с 22 по 29 июля доллар упал в цене на 39 копеек. К слову, ранее аналитики рассказали сайту "Сегодня", каким будет курс доллара к концу года.

Курс евро сегодня вырос на копейку после снижения на 10 копеек. В целом так дешево евровалюта не стоила с февраля 2017 года, то есть 2,5 года.

Стоимость 10 российских рублей снизилась на копейку.

В пятницу, 26 июля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины опустился на 10 копеек в покупке и продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась к закрытию на уровне 25,35/25,38 грн (покупка/продажа). Стоимость евровалюты установилась на отметках 28,25/28,25 грн, понизившись на 23 и 24 копейки в покупке и продаже соотвественно. Сегодняшние торги еще не начались.

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Новости "Сегодня" также выяснили, почему укрепилась гривня и как долго украинцы будут радоваться дешевому доллару. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

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Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 28,7 грн/долл, а к концу 2020-го – 30 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам Фонда, опустится еще на 50 копеек, до 30,5 грн/долл. В 2022 году курс составит 31 грн/долл., в 2023 – 31,5 грн/долл. А к 2024 году темпы девальвации замедлятся, и курс составит на конец года 31,9 грн/долл.

Читайте также: Курс доллара в Украине: МВФ обновил прогноз

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) ожидает в 2019 году среднего курса гривни на уровне 28 грн за доллар, в 2020-м – 29,18 грн, в 2021- м – 30,1 грн, в 2022-м – 30,8 грн за доллар. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе, подготовленном ведомством.

Более оптимистично будущее оценивает Минфин, который ожидает, что в среднем за 2019 год курс составит 27,4 грн за доллар, за 2020 год — 28,2 грн за доллар, за 2021 год - 29,4 грн за доллар. Прогноз по курсу Минфин публикует в макроэкономическом обзоре.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Источник: Сегодня

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