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Доллар будет дорожать: эксперт дал прогноз на первую неделю лета

3 июня, 14:53

В конце весны валюта заметно подорожала

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

На минувшей неделе курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,4-2,7%. Так, официальный курс доллара повысился с 26,47 грн до 26,85 грн (+1,4%). Спрос/предложение доллара на межбанке – с 26,33/26,36 до 27,04/27,08 (+2,7%). А средние курсы наличного доллара в банках – с 26,18/26,45 до 26,59/26,93 (+1,6%/+1,8%). Об этом сообщил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"Доллар на межбанке за прошедшую неделю дорожал каждую торговую сессию, за исключением лишь минувшей пятницы, когда он незначительно снизился. ... На начавшейся неделе мы ожидаем продолжения роста доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,0/27,4 грн", – считает Иосуб.

Напомним, ранее в НБУ объяснили, почему курс доллара в мае вырос, несмотря на укрепление гривни в начале месяца.

Кроме того, эксперты спрогнозировали, чего ждать украинцам от доллара в июне. При этом специалисты отмечают важность сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

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