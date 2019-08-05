/ Фото: Pixabay

Доллар будет дорожать: эксперт озвучил прогноз на неделю https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B.jpg 2019-08-05T13:43:00+03:00 Финансы Гривня слабеет по отношению к американской валюте

За неделю курс доллара в Украине "развернулся", перейдя от падения к росту. Доллар подорожал к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,4-2%. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Так, официальный курс доллара вырос с 25,44 грн до 25,54 грн, спрос/предложение на межбанке – с 25,22/25,24 до 25,73/25,75 грн, а средние наличные курсы в банках – с 25,16/25,46 до 25,50/25,83 грн.

"На начавшейся неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,8/26,2 грн", – прогнозирует Иосуб.

Читайте также: Безналичный доллар в Украине резко рванул вверх

Иосуб также напомнил, что в кругах экономического руководства страны продолжается дискуссия о возможности и необходимости вмешательства в курсообразование. Как напомнил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко, в Украине – плавающий, а не фиксированный курс гривни.

"У нас нет такой тактики, чтобы защищать какую-то цифру, допустим, не дать гривне укрепиться более 25 грн за доллар или не дать ослабнуть более 30 грн за доллар. В этом и есть суть плавающего курса, он изменяется под влиянием спроса и предложения", - отметил Пономаренко.

Напомним, на сегодня, 5 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 25,54 грн. Таким образом, доллар вырос еще на 19 копеек после повышения на 33 копейки. За неделю с 29 июля по 5 августа гривня ослабла уже на 10 копеек.

Ранее новости "Сегодня" также выяснили, как курс доллара повлиял на цены на продукты в Украине. Подробности узнавайте из нашего сюжета:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама