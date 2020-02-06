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На четверг, 6 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 24,80 грн;

1 евро – 27,32 грн;

10 российских рублей – 3,96 грн.

Так, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара снизился еще на пять копеек после падения сразу на 23 копейки в предыдущий банковский день. Официальный курс опустился еще ниже психологической отметки в 25 гривен, которую на днях пробил вверх впервые с 30 октября 2019 года. За неделю, с 30 января, гривня укрепилась по отношению к американской валюте на те же пять копеек.

Курс евро сегодня опустился на 14 копеек после падения на 29 копеек в предыдущий банковский день. Стоимость 10 российских рублей сегодня повысилась на три копейки.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В среду, 5 февраля, доллар упал на 12 копеек в покупке и на 13 – в продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 24,66/24,69 грн (покупка/продажа). Евровалюта понизилась в цене на 23 копейки в покупке и на 24 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 27,14/27,17 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

В тренде Доллар и евро падают в цене: официальный курс НБУ

Ранее новости "Сегодня" подготовили финансовый прогноз на 2020 год. О том, что ждет украинцев, узнавайте из нашего сюжета:

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

В прогнозе МВФ указано, что к концу 2020-го курс доллара в Украине составит 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%. Официальные итоги 2019 года пока не объявлены.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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