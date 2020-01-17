"Индекс Биг Мака": гривня поднялась в рейтинге недооцененных валют мира

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За полгода украинская гривня вновь поднялась в списке самых недооцененных валют в мире и теперь занимает в "Индексе Биг Мака" не пятое место, как в июле-2019, а седьмое. Такие данные опубликовал The Economist, основываясь на так называемом "индексе Биг Мака". Эксперты издания считают, что украинская теперь она недооценивается на 58,1%.

Как отмечают авторы рейтинга, в США бургер "Биг Мак" стоил на момент проведения исследования 5,67 доллара, тогда как в Украине – 57 гривен, что чуть меньше двух долларов. Таким образом, "справедливый" курс украинской валюты должен составлять 10,04 гривни за один американский доллар, тогда как в настоящее время курс составляет 24,03 грн/доллар.

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Согласно "индексу Биг Мака", валюта Украины уступает по недооцененности южноафриканскому рэнду (-62%), российскому рублю (-61,2%), румынскому лею (-61%), турецкой лире (-61%), азербайджанскому манату (-58,9%) и малайзийскому риггиту (-58,8%).

В то же время самым переоцененным был признан швейцарский франк – на 18,4%.

"Индекс Биг Мака" The Economist рассчитывает с 1986 г. на основе цены бутерброда в разных странах мира, чтобы определить, насколько валюта страны недооценена (или переоценена) по отношению к доллару США. За основу берется стоимость бигмака в Штатах и считается, что в нацвалюте любой страны он в пересчете на доллары должен стоить столько же. Если стоит больше – валюта переоценена к доллару, меньше – недооценена.

Напомним, ранее эксперты объясняли сайту "Сегодня", что "Индекс Биг Мака" не следует воспринимать слишком серьезно. По словам экономистов, этот показатель рассчитывают исключительно с точки зрения паритета покупательской способности, а это не отображает влияния всех фундаментальных факторов в экономике.

Ранее новости "Сегодня" также подготовили финансовый прогноз на 2020 год. О том, что ждет украинцев, узнавайте из нашего сюжета:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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