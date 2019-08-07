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Доллар лихорадит на межбанке: аналитики назвали причину

Сегодня, 11:47

Гривня заметно укрепилась в начале торгов

/ Фото: НБУ

Доллар лихорадит на межбанке: аналитики назвали причину https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d2/391/522/5d23915227fe6.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d2/391/522/5d23915227fe6.jpg Финансы Гривня заметно укрепилась в начале торгов

Американская валюта продолжает падать на украинском межбанковском рынке на фоне обострения торгового конфликта Китая и США. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.

Так, сегодня, 7 августа, курс доллара на межбанковском валютном рынке стартовал с отметки 25,50-25,70 гривни. За пару часов на валютном рынке "зеленый" упал на 7-24 копейки и к 11:00 торговался по 25,43-25,46 гривни.

"Выяснение отношений между США и Китаем становится главной причиной лихорадки доллара на межбанковском рынке", – прокомментировал ситуацию на валютном рынке управляющий партнер финансового консалтингового агентства Inter Business Consulting Роман Лысенко.

Евро на украинском межбанковском валютном рынке стартовал на торгах 7 августа с цены 28,57-28,79 гривен и к 11:00 упал на 12-30 копеек. Российский рубль начал торги с показателей 0,3905-0,3937 гривен и за несколько часов на межбанке достиг 0,3908-0,3914 гривен.

Напомним, 6 августа безналичный курс доллара заметно снизился. За день торгов на межбанке американская валюта просела на 17-22 копейки и торговалась по 25,53-25,58 гривни.

На 7 августа НБУ установил официальный курс доллара на уровне 25,59 гривни. В целом же за неделю с 31 июля по 7 августа гривня ослабла на 50 копеек.  Впрочем, аналитики считает, что американская валюта будет дорожать.

Читайте также: "Реальный сценарий": что будет с экономикой, если курс доллара вернется к 30 гривням

О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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Источники: Сегодня , IBC.UA

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