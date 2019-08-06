Доллар сдал позиции: итоги дня на межбанке

Гривня заметно укрепилась на межбанковском валютном рынке Украины, что уже отразилось на официальном курсе доллара НБУ на 7 августа. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.
Так, сегодня, 6 августа, межбанковский валютный рынок открылся с ценой 25,7-25,8 гривни за доллар. За день торгов на межбанке американская валюта просела на 17-22 копейки и торговалась по 25,53-25,58 гривни.
По информации аналитиков портала, курс евро за день торгов на межбанке снизился на 25-30 копеек, до 28,54-28,6 гривни. Российский рубль на валютном рынке просел с отметки 0,3921-0,3937 до 0,3920-0,3930 гривни.
Напомним, 5 августа доллар на межбанке оказался в "зоне турбулентности". После утреннего роста доллара на межбанковском рынке Украины наблюдались настоящие "валютные качели"; и к закрытию доллар торговался по 25,60-25,65 гривни.
При этом ранее эксперт спрогнозировал курс доллара на неделю вперед. Аналитик считает, что американская валюта продолжит дорожать, несмотря на нынешнее укрепление.
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