Фото: Bearfotos / Freepik

Доллар сдал позиции: итоги дня на межбанке https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0 2019-08-06T16:30:00+03:00 Финансы Безналичный курс американской валюты заметно понизился

Гривня заметно укрепилась на межбанковском валютном рынке Украины, что уже отразилось на официальном курсе доллара НБУ на 7 августа. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.

Так, сегодня, 6 августа, межбанковский валютный рынок открылся с ценой 25,7-25,8 гривни за доллар. За день торгов на межбанке американская валюта просела на 17-22 копейки и торговалась по 25,53-25,58 гривни.

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По информации аналитиков портала, курс евро за день торгов на межбанке снизился на 25-30 копеек, до 28,54-28,6 гривни. Российский рубль на валютном рынке просел с отметки 0,3921-0,3937 до 0,3920-0,3930 гривни.

Напомним, 5 августа доллар на межбанке оказался в "зоне турбулентности". После утреннего роста доллара на межбанковском рынке Украины наблюдались настоящие "валютные качели"; и к закрытию доллар торговался по 25,60-25,65 гривни.

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При этом ранее эксперт спрогнозировал курс доллара на неделю вперед. Аналитик считает, что американская валюта продолжит дорожать, несмотря на нынешнее укрепление.

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О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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