Доллар оказался переоцененной валютой – МВФ

Ради экспорта у Трампа настроены на принудительное снижение курса доллара

Фото: Chris Dlugosz / Flickr.

Несмотря на мировую тенденцию к снижению курса доллара, нынешняя стоимость американской валюты значительно завышена – с учетом краткосрочных экономических индикаторов, на 6-12%. К такому выводу пришел Международный валютный фонд (МВФ), передает Deutsche Welle.

К слову, президент США Дональд Трамп также постоянно выражает недовольство тем, что курс доллара слишком высок и в результате препятствует американскому экспорту.

В июне он раскритиковал в этой связи и денежную политику Европейского Центробанка (ЕЦБ) и его главы Марио Драги. По мнению американского президента, меры, принимаемые ЕЦБ, несправедливо облегчают конкуренцию Европы с США. Чем дешевле евро, тем конкурентоспособнее в ценовом плане европейские продукты в других валютных регионах.

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По расчетам МВФ, курсы евро, японской йены и китайского юаня находятся на приемлемом уровне. Впрочем, конкретно для Германии курс евро, учитывая высокое положительное сальдо текущих операций ФРГ, занижен на 8-18%. В целях снижения гигантского профицита в сфере внешней торговли МВФ советует Германии активнее инвестировать во внутреннюю инфраструктуру.

Как объясняли сайту "Сегодня" эксперты, основными "жертвами" валютной войны, которую на этом фоне могут развязать США, станут Китай и ЕС. Но "война" экономических гигантов затронет не только экономики этих стран. Это также сулит изменение цен на многих рынках, прежде всего сырьевых.

Также новости "Сегодня" рассказывали, почему гривня укрепилась сильнее, чем предполагалось.

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