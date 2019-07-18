Сделать стартовой
25,86
29
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

Доллар оказался переоцененной валютой – МВФ

18 июля, 09:51

Ради экспорта у Трампа настроены на принудительное снижение курса доллара

Фото: Chris Dlugosz / Flickr
Фото: Chris Dlugosz / Flickr.

Несмотря на мировую тенденцию к снижению курса доллара, нынешняя стоимость американской валюты значительно завышена – с учетом краткосрочных экономических индикаторов, на 6-12%. К такому выводу пришел Международный валютный фонд (МВФ), передает Deutsche Welle.

К слову, президент США Дональд Трамп также постоянно выражает недовольство тем, что курс доллара слишком высок и в результате препятствует американскому экспорту.

В июне он раскритиковал в этой связи и денежную политику Европейского Центробанка (ЕЦБ) и его главы Марио Драги. По мнению американского президента, меры, принимаемые ЕЦБ, несправедливо облегчают конкуренцию Европы с США. Чем дешевле евро, тем конкурентоспособнее в ценовом плане европейские продукты в других валютных регионах.

Читайте также

По расчетам МВФ, курсы евро, японской йены и китайского юаня находятся на приемлемом уровне.  Впрочем, конкретно для Германии курс евро, учитывая высокое положительное сальдо текущих операций ФРГ, занижен на 8-18%. В целях снижения гигантского профицита в сфере внешней торговли МВФ советует Германии активнее инвестировать во внутреннюю инфраструктуру.

Как объясняли сайту "Сегодня" эксперты, основными "жертвами" валютной войны, которую на этом фоне могут развязать США, станут Китай и ЕС. Но "война" экономических гигантов затронет не только экономики этих стран. Это также сулит изменение цен на многих рынках, прежде всего сырьевых. 

Также новости "Сегодня" рассказывали, почему гривня укрепилась сильнее, чем предполагалось.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, курс, курс доллара, МВФ, курс евро, ЕЦБ

Вы сейчас просматриваете новость " Доллар оказался переоцененной валютой – МВФ". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лагард подала в отставку с поста главы МВФ

16 июля, 19:04

По словам директора-распорядителя, решение об отставке принято в интересах Фонда

В Украине станет меньше рабочей силы: МВФ поделился неутешительным прогнозом

16 июля, 14:16

Аналитики прочат демографические проблемы всему восточному региону Европы

Курс, МВФ и экономическая встряска: эксперты предостерегли о последствиях люстрации главы НБУ

12 июля, 15:10

Финансисты моделируют разные исходы реализации этой инициативы, однако пока не воспринимают ее всерьез

Лагард стала ближе к должности главы Центробанка ЕС

9 июля, 15:35

Кандидатуру согласовали европейские министры экономики и финансов

Ани Лорак обескуражила поклонников новостью

Делай тело: как сжечь жир на животе

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Жена Монатика показала редкий кадр с семейного отдыха

Что лечит черешня в организме человека: наглядная таблица

Кошка умерла из-за шампуня для животных

​Обнаружена таинственная «Комната Сфинкса»

Как рассчитать индекс массы тела: простая формула

45-летняя Виктория Бекхэм появилась на обложке VOGUE Germany

5 мифов об уходе за кожей, которые могут навредить тебе

Kasta отдает компьютерную мышь без проводов за копейки

Известные личности, ставшие жертвами репрессий в СССР

Прогноз Минэкономики: что будет, если зарплаты украинцев заметно подрастут

Вчера, 07:51

В правительстве назвали размер средних зарплат на ближайшие 4 года

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

Вчера, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"

16 июля, 07:37

Сами себя бедными считают только 10% украинцев

Туристический бум в Чернобыле привел к тому, что из него решили сделать бренд: что будет с зоной

16 июля, 07:00

Власти планируют проложить водную трассу в зоне отчуждения

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином

Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина

Жена Монатика показала редкий кадр с семейного отдыха
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь