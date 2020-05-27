Доллар пробил психологическую черту: эксперт рассказал, что будет дальше

Доллар после повышения в официальных курсах НБУ 27 мая на межбанковском валютном рынке Украины продолжил расти и преодолел психологическую отметку 27 гривен за доллар. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Такая динамика наблюдается на фоне спроса на валюту со стороны нерезидентов и импортеров, а также слабого предложения валюты от экспортеров, в условиях относительно слабого и все еще низколиквидного рынка. Иностранные инвесторы продолжают выходить из ОВГЗ, спрос на украинские долговые бумаги упал. Во вторник Министерству финансов удалось привлечь лишь 1 млрд гривен. При этом будут выплачены купонные платежи, а также погашен крупный объем ОВГЗ – 1,6 млрд гривен, часть этих средств выйдет на покупку валюты на межбанке", – объяснил Шевчишин.

Курс доллара на межбанке 27 мая / minfin.com.ua

Также 26 мая были возмещены НДС, что дало экспортерам возможность получить гривню и не покупать валюту на межбанке, добавил эксперт.

"Поэтому на рынке наблюдается перевес покупателей валюты над продавцами, что и двигает рынок вверх, несмотря на ожидание возобновления сотрудничества с МВФ и постепенный выход страны из карантина. <...> Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит нисходящее движение и укрепится ниже психологической отметки 27 гривен за доллар", – резюмировал аналитик.

Напомним, ранее рыночные аналитики также объяснили сайту "Сегодня", какие факторы влияют на курс валют в Украине и как заработать на его скачках. Кроме того, покупая впрок валюту, не стоит соблазняться низким курсом – высока вероятность нарваться на жуликов. О самых распространенных аферах при продаже долларов и евро узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Видео: Сегодня

Реклама

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама