В Украине резко вырос курс евро, доллар тоже дорожает

На среду, 27 мая, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,90 грн;

1 евро – 29,51 грн;

10 российских рублей – 3,80 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями курс доллара повысился на три копейки после роста на 11 копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 20 по 27 мая – национальная валюта ослабла по отношению к американской уже на 38 копеек.

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Курс евро при этом повысился еще на 19 копеек после роста на 15 копеек в предыдущий банковский день. Стоимость 10 российских рублей выросла на пять копеек.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. Во вторник, 26 мая, доллар вырос в цене на шесть копеек в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 27,92/27,95 грн (покупка/продажа). Евровалюта подорожала на 29 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 29,56/29,58 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Реклама В тренде В Украине заметно подорожали доллар и евро: курс НБУ

Напомним, ранее рыночные аналитики рассказывали, почему доллар в последнее время показывал устойчивую динамику к снижению. Кроме того, эксперты отметили, что доллар может заметно подорожать, если в 2020 году все же откроется туристический сезон. Тогда можно ожидать значительного спроса на валюту и даже ее дефицита. А о том, можно ли уже планировать поездки в популярную среди украинцев Италию, узнавайте из интервью с послом Украины в Италии Евгением Перелыгиным:

Посол Украины в Италии Видео: Сегодня

Прогнозы курса доллара

Изначально в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

В последнем прогнозе МВФ указано, что к концу 2020-го курс доллара в Украине составит 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл. Впрочем, и этот прогноз в ближайшее время может быть пересмотрен из-за того, что в мире начался экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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