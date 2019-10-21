Доллар рвется в гору: эксперт спрогнозировал курс на неделю

Американская валюта дорожает не очень быстро, но стабильно

/ Фото: пресс-центр НБУ

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За неделю курс доллара к гривне значительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,2-2,1%, преодолев психологическую отметку в 25 гривен. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Так, за недедлю официальный курс доллара США вырос с 24,53 грн до 25,04 грн (+2,1%), спрос/предложение доллара на межбанке – с 24,64/24,68 до 25,02/25,04 грн (+1,5%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 24,57/24,89 до 24,86/25,18 грн (+1,2%).

"Рост курса доллара идет плавно, но почти непрерывно, с конца позапрошлой недели. В результате к понедельнику все курсы, кроме курса покупки наличного доллара, преодолели отметку 25 грн. На начавшейся неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 25,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,2/25,5 грн", – спрогнозировал Иосуб.

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При этом, как сообщали новости "Сегодня", ранее МВФ резко улучшил прогноз курса гривни на ближайшие пять лет. Когда украинцам ждать доллар по 30 гривен, узнавайте из сюжета:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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