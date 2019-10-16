Когда ждать доллара по 30: МВФ резко улучшил прогноз курса гривни

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Курс гривни к доллару США к концу 2019 года составит 28,68 грн/долл. Такой прогноз обнародовал Международный валютный фонд (МВФ), также улучшивший прогноз роста ВВП Украины. Обновленные прогнозы содержатся в отчете о перспективах развития мировой экономики за октябрь.

При этом к концу 2020 года МВФ ожидает курс 27,72 грн/долл., 2021-го – 28,7 грн/долл., 2022-го – 29,67 грн/долл. Прогноз фонда для гривни значительно улучшился. Ранее там прогнозировали, что курс гривни в концу 2019 года упадет до 26,75 грн/долл., а к 2021 году уже достигнет отметки в 30,55 грн/долл.

Теперь МВФ считает, что отметку в 30 гривен доллар преодолеет только к концу 2023 года – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года составит и вовсе 31,61 грн/долл., отмечается в материалах МВФ.

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Напомним, ранее прогноз курса гривни повысило агентство S&P. Его аналитики ожидают, что к концу 2019 года курс составит 27 грн/долл. При этом к концу 2020 года S&P ожидает курс 27,5 грн/долл., 2021 – 28 грн/долл., а 2022-го – 28,5 грн/долл.

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Как сообщалось, в госбюджете-2019 расчеты производились, исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, а в проекте бюджета-2020 – уже 28,2 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности". Кроме того, бюджетный прогноз на 2020 год еще может быть улучшен.

При этом в Счетной палате подсчитали, что из-за укрепления гривни бюджет недополучил 9,2 млрд гривен доходов. Дело в том, что почти 40% государственных доходов рассчитываются с использованием курса гривни к доллару США или евро, и если фактический курс оказывается ниже, поступления в казну падают.

В целом, по данным НБУ, за 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. А в 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

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