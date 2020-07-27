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Доллар сменил коридор: эксперты назвали будущий курс

27 июля, 10:41

Ксения Капустинская , Александр Панченко

Экономисты опасаются нового витка инфляции в Украине

Эксперты прогнозируют, что тренд на ослабление гривни на этой неделе продолжится, но будет более плавным, чем в последние полмесяца. На сегодня, 27 июля, Нацбанк установил официальный курс на уровне 27,76 грн/долл. Но член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что курс в итоге зафиксируется в коридоре 27,8-28,2 грн/долл.

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Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко говорит, что если Нацбанк не обеспечит межбанковский рынок достаточным количеством валюты, то возможен новый виток курса до 28,5 грн/доллар и выше. При этом эксперт уверен, что доллар по 30 гривен грозит новым витком инфляции в Украине.

"С экономической точки зрения это уже необоснованно, сейчас оптимальный коридор 27,5-28 грн/доллар", – подчеркнул Охрименко.

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Руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин не уверен, что курс доллара надолго остановится на 28 гривнях.

"Заявление президента Владимира Зеленского о курсе 30 гривен за доллар, заявление главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики о возможной девальвации гривни на 10% для стимулирования экономики – все это дает импульс сомнениям и усиливает спрос", – объяснил Шевчишин.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, ожидать ли сильного обвала гривни. А о том, что планирует делать новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко, узнавайте из видео:

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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