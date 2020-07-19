Курс доллара устремился вверх: ожидать ли обвала гривни

Уходящая неделя оказалась неблагоприятной для гривни: ее курс к доллару ползуче, но довольно резво снижался. К пятнице нацвалюта обесценилась на 35 копеек. В итоге за 17 дней июня наличная гривня потеряла уже 65 копеек, дойдя до 27,47 грн/доллар в продаже.

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Куда пойдет тренд на следующей неделе, выяснил сайт "Сегодня". Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Что произошло с курсом за неделю

Дешеветь наличная гривня начала уже на минувших выходных – сначала медленно, затем все быстрее. Также менялся и курс Нацбанка. Если в понедельник официальный курс доллара к гривне был ниже 27 грн (26,95) за доллар, то со вторника по пятницу он вырос сразу на 32 копейки, дойдя до 27,27 грн/доллар. При этом регулятор даже не пытался интервенциями удержать курс от роста.

Межбанковский и наличный рынок отреагировали соответственно, в итоге курс продажи наличной валюты в обменниках повысился за пять дней на 27 копеек, достигнув 27,47 грн/доллар в продаже и 27,21 грн/доллар в покупке.

На понедельник, 20 июля, регулятор установил курс 27,36 грн/доллар.

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Главные причины изменений

Эксперты говорят, что на ослабление гривни повлияли два главных фактора – назначение Верховной Радой полноценного главы Нацбанка – им стал известный банкир, глава Укргазбанка Кирилл Шевченко, а также ключевые тезисы его выступления в Верховной Раде. Кирилл Шевченко заявил, что монетарная политика, направленная на сдерживание инфляции, показала свою эффективность, но сейчас на повестке дня стоят задачи оживления экономики.

А для этого, по мнению Андрея Шевчишина, нужны финансовые вливания, которые можно получить, в том числе и за счет девальвации гривни.

"Фактически речь идет о том, чтобы пожертвовать низкой инфляцией для поддержания роста экономики за счет дополнительного стимулирования через эмиссию гривни. Также рынок ожидает девальвации гривни, что будет стимулировать экспортеров. С ростом инфляции и девальвации гривни повысятся и бюджетные поступления. Именно ожидания миллиардных гривневых вливаний в экономику и возможной скорой девальвации гривни вызвали хоть и не обвал, но заметное повышение курса", – резюмировал Андрей Шевчишин.

Олег Пендзин также напомнил, что умеренная девальвация стимулирует восстановление экономики в условиях кризиса.

"На уходящей неделе рост курса носил скорее эмоциональный характер, связанный с назначением на пост главы НБУ Кирилла Шевченко, которого считают технократом, готовым выполнять задания власти, – говорит Олег Пендзин. – Регулятор своими действиями уже показал: возврата к низкому курсу он не планирует. Поэтому восходящий тренд продолжался всю неделю".

Александр Охрименко обратил внимание на то, что состоявшийся 14 июля очередной аукцион по продаже ОВГЗ дал интересные результаты: спрос среди покупателей вызвали валютные ценные бумаги.

"Гривневые ОВГЗ никто не хотел покупать, хотя доходность была на уровне 9-10% годовых, всего продано гривневых ОВГЗ на сумму около 10 млн грн, это мизер, – анализирует Александр Охрименко. – Но зато долларовые ОВГЗ скупали с размахом. Всего было продано долларовых ОВГЗ со сроком обращения около года, на сумму больше 300 млн долл., это около 8 млрд грн. Доходность по ним была 3,5%".

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По мнению эксперта, за этим скрывается надежда банков заработать не на процентах, а на ожидаемом вскоре росте курса доллара.

Чего ожидать на будущей неделе

Прогнозы экспертов однозначны: тренд на ослабление гривни на следующей неделе сохранится. Расхождения лишь в деталях.

Так, Олег Пендзин уверен, что курс наличной гривни подрастет ненамного и окажется около 27,5 грн.

Андрей Шевчишин также прогнозирует рост курса, но не выше 28 грн/доллар.

"Рынок сейчас нащупывает новый коридор, который будет выше, чем тот, что был ранее, – анализирует Андрей Шевчишин. – Я бы не говорил, что курс станет настойчиво карабкаться вверх. Но рынок внимательно следит за действиями НБУ, какую он будет проводить курсовую политику. Регулятор через систему интервенций должен показать, каким он видит новый коридор. Пока рынок тестирует уровень курса 27,5 грн/доллар. Если регулятор не отреагирует, то курс пойдет и далее. Если регулятор выйдет с продажей валюты, значит, 27,5 грн/доллар – это новый ориентир".

Охрименко говорит, что следующая неделя ожидается сумбурной в смысле изменения курса и может стать "проверочной" для Кирилла Шевченко. А именно: даст он "по рукам" активизирующимся финансовым спекулянтам, которые начинают раскачивать курс, надеясь, что новый главный банкир поддержит тренд на резкую девальвацию гривни, или он стабилизирует курс в коридоре 27,5-27,9 грн/доллар.

"Поэтому сделать точный прогноз курса даже на неделю сложно, – рассуждает Александр Охрименко. – Сейчас наблюдается вялотекущая девальвация гривни. Скорее всего, на ближайшей неделе она продолжится. Возможны даже спекулятивные скачки курса до 28 грн/доллар с последующим возвратом до 27,5 грн/доллар".

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Продавать или покупать валюту

Эксперты говорят, что валюту сейчас стоит покупать, пока курс не вырос еще больше. А вот продавать ее торопиться не надо, можно продешевить. Разве что в случае крайней необходимости.

"С расчетом на перспективу инвестировать сейчас в доллары окажется прибыльнее, чем от них избавиться, перейдя в гривневые депозиты, – говорит Андрей Шевчишин. – Снижения курса уже ожидать не приходится – в среднесрочной перспективе будет вялотекущая девальвация гривни".

Олег Пендзин отметил, что значительных доходов от инвестиций в валюту ждать не стоит до ноября, пока не пройдут выборы в местные советы, которые назначены на 25 октября.

"У нас избиратели очень негативно реагируют на рост курса доллара, – говорит Олег Пендзин. – Поэтому до выборов девальвация гривни будет очень небольшая, вряд ли выше 28 грн/доллар. И лишь потом она ускорится".

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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