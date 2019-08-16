Доллар сохранил позиции: итоги дня на межбанке

/ Фото: пресс-центр НБУ

Несмотря на рост официального курса доллара, американская валюта сохранила свои позиции к завершению недели на межбанковском валютном рынке Украины. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.

Так, сегодня, 16 августа, межбанк открылся с ценой 25,10-25,20 гривни за доллар. За день торгов "зеленый" сохранил свои показатели и закрыл межбанк на уровне 25,16-25,20 гривни.

"Межбанковский рынок сегодня ничем не удивил. Сделки закрывались банками оперативно и в коридоре с небольшой волатильностью. Курс американского доллара просел утром, однако вернул свои позиции уже к середине дня", – отмечает управляющий партнер финансового консалтингового агентства Inter Business Consulting Роман Лысенко.

Евро потерял в цене 2-9 копеек и к закрытию межбанковского рынка его стоимость составила 27,84-27,89 гривни. Российский рубль упал с 0,3798-0,3814 гривни до 0,3796-0,3804 гривни.

Напомним, 15 августа курс доллара закрыл торги на межбанке резким снижением. За сутки на межбанковском валютном рынке гривня выросла в цене на 15-20 копеек по отношению к доллару.

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