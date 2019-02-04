Доллар упадет: эксперт подсчитал, каким будет курс через неделю

Гривня укрепляется из-за активного предложения валюты, пояснил специалист

Фото: 401kcalculator.org.

Доллар упадет: эксперт подсчитал, каким будет курс через неделю //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/829/cfb/5c5829cfb3749.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/829/cfb/5c5829cfb3749.jpg 2019-02-04T14:05:00+02:00 Финансы Гривня укрепляется из-за активного предложения валюты, пояснил специалист

За минувшую неделю курс доллара в Украине снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,9-1,5%. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Так, официальный курс доллара упал с 27,82 грн до 27,57 грн, или на 0,9% Спрос/предложение доллара на межбанке за это же время снизились с 27,79/27,81 до 27,38/27,41, то есть на 1,5%. Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю упали с 27,62/27,87 до 27,33/27,59 (-1%).

"Доллар снижался к гривне достаточно устойчиво в течение всей недели. На рынке наблюдался дефицит покупателей валюты с одновременным избытком желающих ее продать. ... На начавшейся неделе мы ожидаем продолжение снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,0/27,3 грн", – отметил Иосуб.

Он напомнил, что НБУ обнародовал свои планы покупать на межбанке по 15 млн долларов в день в первом и втором кварталах для пополнения международных резервов. Это на 5 млн долларов в день больше норматива, который действовал в 2018 году.

"Очевидно, что без операций регулятора курс доллара был бы еще ниже, но не менее очевидна и необходимость наращивать резервы для того, чтобы в будущем погашать внешний долг. И хотя бы частично делать это за счет собственных средств, минимизируя необходимость этот долг рефинансировать, делать новые долги для возврата старых", – считает Иосуб.

Напомним, при этом эксперты аналитического центра ГК Forex Club считают, что гривне в феврале грозит девальвация.

Подробнее о курсовых прогнозах читайте на сайте "Сегодня" в материале "Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале".

Кроме того, ранее эксперты объяснили, как может меняться курс гривни в течение всего 2019 года:

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