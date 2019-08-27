Доллар устроил американские горки: итоги дня на межбанке

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Безналичная гривня укрепилась на валютном рынке, несмотря на то, что доллар рос в начале торгов 27 августа. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.

Так, сегодня, курс доллара на межбанковском валютном рынке стартовал с отметки 25,09-25,22 гривни. За день торгов на межбанке американская валюта просела на 8 копеек и к закрытию ее стоимость составила 25,11-25,14 гривни.

"Низкая деловая активность на рынке в связи с сезонностью – самый ярковыраженный фактор, влияющий на межбанковские курсы валют сегодняшнего дня. Активность НБУ на прошлой неделе добавила крепости гривне, которая пока удерживает свои позиции", – объяснил управляющий партнер финансового консалтингового агентства Inter Business Consulting Роман Лысенко.

Сообщается, что курс евро также заметно просел на рынке. С начала дня европейская валюта упала на 7 копеек и к закрытию межбанка торговалась по 27,88-27,92 гривни. Курс рубля снизился с 0,3796-0,3817 гривен до 0,3778-0,3784 гривен.

Напомним, 23 августа доллар закрыл торги на межбанковском рынке повышением курса. За сутки торгов на межбанке американская валюта поднялась на 5-13 копеек и к закрытию банковской недели торговалась по 25,09-25,12 гривни.

Напомним, в пятницу, 23 августа доллар закрыл торги на межбанковском рынке повышением курса. За сутки торгов на межбанке американская валюта поднялась на 5-13 копеек и к закрытию банковской недели торговалась по 25,09-25,12 гривни.

Кроме того, аналитик рассказал сайту "Сегодня", какого курса доллара ждать украинцам через неделю. Эксперт полагает, что "зеленый" нащупал временное равновесие.

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