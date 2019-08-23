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Доллар устремился вверх: итоги дня на межбанке

23 августа, 16:40

Доллар закрыл торги на межбанковском рынке повышением курса

/ Фото: НБУ

Национальная валюта ослабла впреддверии Дня Независимости Украины. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.

Так, сегодня, 23 августа, торги по доллару на межбанковском валютном рынке стартовали с цены 24,96-25,07 гривни. За сутки торгов на межбанке американская валюта поднялась на 5-13 копеек и к закрытию банковской недели торговалась по 25,09-25,12 гривни.

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Европейская валюта также устремилась вверх на валютном рынке – она подорожала на 6-15 копеек до 27,77-27,81 гривни. Российский рубль по итогам банковского дня, наоборот, упал с 0,3803-0,3820 гривни до 0,3802-0,3808 гривни.

Напомним, 22 августа доллар закрыл торги на межбанковском рынке снижением курса. За сутки торгов на межбанке "зеленый" опустился в цене на 11-17 копеек и к закрытию рынка торговался уже по 25,01-25,06 гривни. Таким образом, курс доллара впервые с начала августа достиг психологической отметки в 25 гривен.

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Источник: Сегодня

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