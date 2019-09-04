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Доллар в Украине подешевел после роста курса

4 сентября, 16:14

Национальный банк установил стоимость американской валюты на 5 сентября

Фото: welcomia / Freepik

Фото: welcomia / Freepik

На четверг, 5 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара к гривне:

04.0905.09Изменение
1 доллар США25,30 грн25,26 грн- 0,04

Таким образом, по сравнению со значениями 4 сентября курс доллара снизился на четыре копейки после роста на те же четыре копейки днем ранее. При этом за неделю – с 29 августа по 5 сентября – гривня по отношению к доллару ослабла тоже на четыре копейки.

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Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Ранее аналитики рассказали сайту "Сегодня", что будет с долларом в сентябре, а также назвали главные риски для устойчивости гривни.

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Читайте также: Пиковый платеж: Украина отдает кредиторам самую крупную в году сумму

Также новости "Сегодня" рассказывали о том, что западные аналитики признали украинскую гривню самой эффективной валютой 2019 года:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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