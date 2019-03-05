Доллар в Украине снова упал в цене
Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 6 марта; за неделю гривня укрепилась на 22 копейки
Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 6 марта, установил такой официальный курс доллара США к гривне:
|05.03
|06.03
|Изменение
|1 доллар США
|26,83 грн
26,76 грн
|- 0,07 грн
Таким образом, по сравнению со значениями 5 марта, курс доллара снизился на семь копеек после падения на три. Доллар опускается все ниже психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 27 февраля – "зеленый" потерял в цене 22 копейки.
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Напомним, ранее аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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