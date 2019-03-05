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Доллар в Украине снова упал в цене

Сегодня, 16:22

Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 6 марта; за неделю гривня укрепилась на 22 копейки

Фото: Григорий Салай, Сегодня
Доллар в Украине снова упал в цене //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/8d3/389/5c78d33892dbd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/8d3/389/5c78d33892dbd.jpg Финансы Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 6 марта; за неделю гривня укрепилась на 22 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 6 марта, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

05.0306.03Изменение
1 доллар США26,83 грн

26,76 грн

- 0,07 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 5 марта, курс доллара снизился на семь копеек после падения на три. Доллар опускается все ниже психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 27 февраля – "зеленый" потерял в цене 22 копейки. 

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Напомним, ранее аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег доллар, НБУ, курс, гривня, Национальный банк, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

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