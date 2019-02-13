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Доллар в Украине стал дороже: НБУ обновил курс

Сегодня, 16:42

Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 14 февраля; за неделю гривня укрепилась на 13 копеек

Фото: AFP
Доллар в Украине стал дороже: НБУ обновил курс //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/42c/34b/5c642c34b8ca7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/42c/34b/5c642c34b8ca7.jpg Финансы Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 14 февраля; за неделю гривня укрепилась на 13 копеек

На четверг, 14 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

 
 13.0214.02Изменение
1 доллар США27,01 грн

27,09 грн

+ 0,08 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 13 февраля, курс доллара повысился на восемь копеек после снижения на пять копеек. Таким образом официальный курс вновь поднялся выше психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 7 февраля – доллар подешевел на 13 копеек. 

 

 

Напомним, эксперты рассказали сайту "Сегодня", чего ждать от курса доллара в феврале. Мнения экономистов по этому вопросу разнятся. Кроме того, аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег доллар, НБУ, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

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