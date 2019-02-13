Доллар в Украине стал дороже: НБУ обновил курс
Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 14 февраля; за неделю гривня укрепилась на 13 копеек
На четверг, 14 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:
|13.02
|14.02
|Изменение
|1 доллар США
|27,01 грн
27,09 грн
|+ 0,08 грн
Таким образом, по сравнению со значениями 13 февраля, курс доллара повысился на восемь копеек после снижения на пять копеек. Таким образом официальный курс вновь поднялся выше психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 7 февраля – доллар подешевел на 13 копеек.
Напомним, эксперты рассказали сайту "Сегодня", чего ждать от курса доллара в феврале. Мнения экономистов по этому вопросу разнятся. Кроме того, аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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