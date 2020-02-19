Доллар в Украине вернулся к росту курса

На четверг, 20 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

19.02 20.02 Изменение 1 доллар США 24,44 грн 24,52 грн + 0,08

Таким образом, по сравнению со значениями 19 февраля курс доллара повысился на восемь копеек после того, как снизился на копейку в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 13 по 20 февраля – гривня ослабла по отношению к американской валюте на две копейки.

При этом курс евро на 20 февраля повысился на шесть копеек – с 26,43 до 26,49 гривни за евро.

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Ранее новости "Сегодня" также разбирались, почему в начале 2020 года в Украине лихорадило доллар и нужно ли бежать скупать валюту, чтобы сохранить сбережения:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно " индексу Биг Мака ", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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