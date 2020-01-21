Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,96

Доступные кредиты для малого бизнеса: Зеленский подписал закон

21 января, 14:48

Госпрограмма предусматривает доступное кредитование под 5-9% годовых

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2589, который предусматривает выделение 2 млрд гривен для правительственной программы доступных кредитов для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Реклама

Данная программа предусматривает выдачу кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на 5 лет под 5% годовых, если предполагается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места, под 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест (но с возможностью снизить ее на 0,5 процентного пункта за каждого нового работника), и под 9% годовых – для работающего бизнеса с выручкой 25-50 млн грн.

В тренде
Украина в новом рейтинге из Давоса обошла Грецию и Чили

Сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщал, что программа по поддержке малого и среднего предпринимательства заработает с 1 февраля 2020 года. Она предусматривает доступное кредитование под 5-9% годовых и является первым этапом объявленной президентом Владимиром Зеленским госпрограммы "Возвращайся и оставайся":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

кредиты предприниматели закон Владимир Зеленский кредитование малый бизнес

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пора отчитаться за доходы: кому нужно подавать декларации
Пора отчитаться за доходы: кому нужно подавать декларацииЭкономика
Курс доллара будет расти: украинцам озвучили прогноз
Курс доллара будет расти: украинцам озвучили прогнозФинансы
В Украине резко подорожал доллар
В Украине резко подорожал долларФинансы
За неуплату алиментов можно наказывать жестче: юристы назвали способы
За неуплату алиментов можно наказывать жестче: юристы назвали способыУкраина
Деятельность ФОПов упростят: Нацбанк отменит один из запретов
Деятельность ФОПов упростят: Нацбанк отменит один из запретовФинансы
Потребительские кредиты для населения: НБУ ввел новые требования к банкам
Потребительские кредиты для населения: НБУ ввел новые требования к банкамФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...