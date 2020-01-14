Рада дала добро на доступные кредиты для малого бизнеса

Правительство запустит госпрограмму дешевых кредитов с февраля, в рамках которой выдаст предпринимателям 2 млрд гривен

/ Фото: Pixabay

Правительство предусмотрело 2 млрд грн для обеспечения старта кредитования малого и среднего бизнеса под 5-9%. Такое заявление сделал премьер-министр Алексей Гончарук, который обещает запуск программы поддержки предпринимателей с 1 февраля 2020 года.

"Только что Верховная Рада поддержала правительственный законопроект №2589 в целом. Мы получили 261 голос народных депутатов "за". Это – деньги для правительственной программы доступных кредитов для малого и среднего бизнеса, разработанной по инициативе президента и правительства", – сообщил глава Кабмина.

По его словам, государственная программа позволит предоставить доступные кредиты по сниженной ставке на открытие собственного дела. Это будет способствовать созданию около 90 000 легальных рабочих мест только в первый год действия программы.

Реклама

"Но главное – программа позволит украинцам воплотить свою бизнес-мечту здесь, в Украине, и не искать лучшей доли за рубежом", – отметил Гончарук.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что глава правительства объяснил принцип работы новой госпрограммы. По его словам, предусматривается выдача кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на 5 лет под 5% годовых, если предусматривается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места, под 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест (но с возможностью снизить ее на 0,5 процентных пункта за каждого нового работника), и под 9% годовых – для работающего бизнеса с выручкой 25-50 млн грн.

В тренде Автогаз в Украине впервые стал популярнее бензина

Сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

Немецко-украинский фонд станет площадкой для программы кредитования бизнеса. Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, этот фонд передали в управление Министерству финансов, а контролировать его работу будет Национальный банк.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что учетная ставка в Украине, которая сейчас составляет 13,5%, может снизиться до 8% уже в 2020 году.

Доступные кредиты для малого и среднего бизнеса являются первым этапом объявленной президентом Владимиром Зеленским госпрограммы "Возвращайся и оставайся":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама