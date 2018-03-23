Dow Jones рухнул более чем на 700 пунктов

Американский промышленный фондовый индекс Dow Jones, который ранее уже пережил худший день в истории, в ходе торгов 22 марта упал более чем на 700 пунктов, передаtт агентство Bloomberg.

К закрытию торгов Dow Jones закрепился на отметке 23 957,89 пункта. Таким образом за сутки индекс опустился на 2,93%, или 724 пункта. Индекс S&P 500 также снизился – на 2,47%, до 2 645,05 пункта.

Промышленный индекс Dow Jones – старейший рыночный индекс США, был создан редактором газеты Wall Street Journal и создателем Dow Jones & Company Чарльзом Доу. Dow Jones оценивает уровень развития промышленной составляющей фондовых рынков Соединенных Штатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Вслед за обвалом в США мировые фондовые индексы рухнули почти на 5%

Ранее ударившее по курсу доллара увольнение Рекса Тиллерсона с поста Госсекретаря США продолжило негативно влиять на финансовый рынок США. Все основные индексы Уолл-стрит снизились, проблемы коснулись различных секторов.

Напомним, значительное падение американских биржевых индексов случилось утром в понедельник, 5 февраля. Тогда ведущие индикаторы фондового рынка просели в среднем на 5%, а падение американского индекса Dow Jones стало самым крупным с октября 2008 года, когда индекс потерял 1874 пунктов. Только за один день, 2 февраля индекс Dow Jones обвалился на 666 пунктов, или 2,5%.

Такой обвал основного американского биржевого индекса связывают с заявлением правительства США. В прошлую пятницу Министерство занятости страны заявило, что зарплаты американцев растут быстрее, чем прогнозировалось, а значит, лишняя денежная масса может ускорить инфляцию. Кроме того, дилеры опасаются, что Федеральная резервная система может поднять учетную ставку раньше и больше, чем планировалось.