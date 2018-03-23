Dow Jones рухнул более чем на 700 пунктов

Вчера, 23:23

К закрытию торгов Dow Jones закрепился на отметке 23 957,89 пункта

фото AFP
фото AFP

Американский промышленный фондовый индекс Dow Jones, который ранее уже пережил худший день в истории, в ходе торгов 22 марта упал более чем на 700 пунктов, передаtт агентство Bloomberg.

К закрытию торгов Dow Jones закрепился на отметке 23 957,89 пункта. Таким образом за сутки индекс опустился на 2,93%, или 724 пункта. Индекс S&P 500 также снизился – на 2,47%, до 2 645,05 пункта.

Промышленный индекс Dow Jones – старейший рыночный индекс США, был создан редактором газеты Wall Street Journal и создателем Dow Jones & Company Чарльзом Доу. Dow Jones оценивает уровень развития промышленной составляющей фондовых рынков Соединенных Штатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ранее ударившее по курсу доллара увольнение Рекса Тиллерсона с поста Госсекретаря США продолжило негативно влиять на финансовый рынок США. Все основные индексы Уолл-стрит снизились, проблемы коснулись различных секторов.

Напомним, значительное падение американских биржевых индексов случилось утром в понедельник, 5 февраля. Тогда ведущие индикаторы фондового рынка просели в среднем на 5%, а падение американского индекса Dow Jones стало самым крупным с октября 2008 года, когда индекс потерял 1874 пунктов. Только за один день, 2 февраля индекс Dow Jones обвалился на 666 пунктов, или 2,5%.

Такой обвал основного американского биржевого индекса связывают с заявлением правительства США. В прошлую пятницу Министерство занятости страны заявило, что зарплаты американцев растут быстрее, чем прогнозировалось, а значит, лишняя денежная масса может ускорить инфляцию. Кроме того, дилеры опасаются, что Федеральная резервная система может поднять учетную ставку раньше и больше, чем планировалось.
США, обвал, уолл-стрит, обвалился, рухнул, финансовый рынок, Dow Jones

Вы сейчас просматриваете новость "Dow Jones рухнул более чем на 700 пунктов". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финансы

Фото: AFP

Падение Уолл-стрит: отставка Тиллерсона обвалила акции американских компаний

14 Марта, 08:58

Ситуацию усугубили слухи о введении пошлин на импорт техники из Китая в США

Экономика

Фото: AFP

Фондовые рынки лихорадит: после падения американские индексы показали стремительный рост

12 Февраля, 22:00

Эксперты прогнозируют, что нестабильность на рынках ценных бумаг США сохранится некоторое время
Загрузка...

Экономика

Фото: AFP

Угроза нового кризиса: эксперт дал совет инвесторам

12 Февраля, 15:50

Турбулентность на рынках ценных бумаг может продолжиться, но торопиться с покупкой активов, теряющих в цене, не стоит

Финансы

Фото: AFP

Политика США может усилить истерию на фондовых рынках - Bloomberg

9 Февраля, 15:29

Аналитик поделился опасениями из-за ожидаемых решений в Америке

Финансы

фото AFP

Американские биржи обвалились второй раз за неделю

9 Февраля, 02:25

Это второй худший в истории день для Dow Jones по снижению по процентным пунктам  

Финансы

Дональд Трамп. Фото: AFP

"Большое недоразумение": Трамп отреагировал на обвал фондовых рынков США

7 Февраля, 22:50

Президент США пожаловался на то, что фондовые рынки реагируют на новости не так, как в "былые времена"
Загрузка...