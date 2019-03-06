ЕБРР профинансировал сотни проектов в Украине: названа сумма

По данным Минфина, за время сотрудничества Банк предоставил финансы на 410 проектов

Фото: Pixabay

ЕБРР профинансировал сотни проектов в Украине: названа сумма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/02e/8ed/5c702e8ed0205.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/02e/8ed/5c702e8ed0205.jpg 2019-03-06T19:14:00+02:00 Финансы По данным Минфина, за время сотрудничества Банк предоставил финансы на 410 проектов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) за время сотрудничества с Украиной профинансировал 410 проектов на общую сумму 13 млрд евро. Об этом сегодня информирует пресс-служба Министерства финансов.

"Часть этих проектов внедряется в государственном секторе. На сегодня это семь проектов на сумму 1,577 млрд евро", – сказано в сообщении.

Заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Гелетий принял участие в очередном общем просмотре портфеля проектов ЕБРР в Украине, которое проходит раз в полгода.

Он отметил, что проблемные вопросы реализации проектов могут решаться только совместными усилиями всех участников процесса, что в результате позволит привлечь больше инвестиций и кредитов.

"Мы ценим многолетнее успешное сотрудничество с ЕБРР и надеемся, что Банк и в дальнейшем будет поддерживать Украину и инвестировать, прежде всего, в новые бизнесы, которые только начинают развиваться. Мы также уверены, что темпы реализации общих проектов в государственном секторе значительно возрастут благодаря совместным усилиям", – подчеркнул Гелетий.

Напомним, в конце 2018 года президент Петр Порошенко провел встречу с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти, который заверил, что Банк будет поддерживать структурные изменения в Украине через инвестиции и финансирование инфраструктурных, муниципальных и других важных проектов.

Ранее сообщалось, что благодаря сотрудничеству с ЕБРР в Харьковской области намерены реализовать ряд инициатив – создание регионального фонда по энергоэффективности, Восточноукраинского центра поддержки малого и среднего бизнеса, а также закупку нового оборудования для онкологического центра.

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