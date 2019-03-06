Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,76
30,32
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

ЕБРР профинансировал сотни проектов в Украине: названа сумма

Сегодня, 19:14

По данным Минфина, за время сотрудничества Банк предоставил финансы на 410 проектов

Фото: Pixabay
ЕБРР профинансировал сотни проектов в Украине: названа сумма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/02e/8ed/5c702e8ed0205.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/02e/8ed/5c702e8ed0205.jpg Финансы По данным Минфина, за время сотрудничества Банк предоставил финансы на 410 проектов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) за время сотрудничества с Украиной профинансировал 410 проектов на общую сумму 13 млрд евро. Об этом сегодня информирует пресс-служба Министерства финансов.

"Часть этих проектов внедряется в государственном секторе. На сегодня это семь проектов на сумму 1,577 млрд евро", – сказано в сообщении.

Заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Гелетий принял участие в очередном общем просмотре портфеля проектов ЕБРР в Украине, которое проходит раз в полгода.

Он отметил, что проблемные вопросы реализации проектов могут решаться только совместными усилиями всех участников процесса, что в результате позволит привлечь больше инвестиций и кредитов.

"Мы ценим многолетнее успешное сотрудничество с ЕБРР и надеемся, что Банк и в дальнейшем будет поддерживать Украину и инвестировать, прежде всего, в новые бизнесы, которые только начинают развиваться. Мы также уверены, что темпы реализации общих проектов в государственном секторе значительно возрастут благодаря совместным усилиям", – подчеркнул Гелетий.

Напомним, в конце 2018 года президент Петр Порошенко провел встречу с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти, который заверил, что Банк будет поддерживать структурные изменения в Украине через инвестиции и финансирование инфраструктурных, муниципальных и других важных проектов.

Ранее сообщалось, что благодаря сотрудничеству с ЕБРР в Харьковской области намерены реализовать ряд инициатив – создание регионального фонда по энергоэффективности, Восточноукраинского центра поддержки малого и среднего бизнеса, а также закупку нового оборудования для онкологического центра.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег инвестиции, Минфин, ЕБРР, Юрий Гелетий

Вы сейчас просматриваете новость " ЕБРР профинансировал сотни проектов в Украине: названа сумма". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"

В Днепропетровскую область вторглись российские спецслужбы, - СБУ

Ким Кардашьян показала жуткое фото с псориазом на лице

Алина Гросу рассказала о предстоящей свадьбе

Относительно спикера ВР Парубия начато уголовное производство

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Кто она: самая популярная девушка в Instagram

В России ждала тюрьма: "глава ЦИК ДНР" сдался Украине
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Вчера, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Вчера, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Наращивание ракетной мощи для Украины: мечта или реальность

4 марта, 07:51

США предложили Украине восстановить свои ракеты средней дальности: возможно ли это

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

4 марта, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Соловьева довели до истерики критикой Путина