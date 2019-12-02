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"Эффект будет немедленным": эксперт назвал серьезный риск для гривни в декабре

2 декабря, 10:21

Александра Романюк

Американская валюта в Украине рекордно упала, но ситуация может измениться

/ Фото: Pixabay

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Украинская валюта оказалась гораздо крепче, чем ей предсказывали как украинские, так и иностранные финансисты. Доллар пробил вниз психологическую отметку в 24 гривни. Но декабрь, по мнению экспертов, станет решающим месяцем, который может изменить тенденцию и определит поведение гривни чуть ли не на весь следующий год.

Как отмечает экономический эксперт, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак, важным фактором, который будет определять курс гривни в декабре, является ситуация с транзитом газа.

"В декабре станет понятно, будет ли продолжен транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему. По моему мнению, вероятность продолжения газового транзита очень невелика. И "Газпром" готовится к этому, прокачивая гораздо большие объемы газа, чем раньше. Если экспорт прекратится, Украина потеряет 2-3 млрд долларов в год. А это существенный фактор. Напомню, что иностранцы купили наших ОВГЗ на 4 миллиарда, и мы видим, насколько укрепилась гривня. А тут потеря ежегодно будет составлять 2-3 млрд", – говорит Козак.

Причем он полагает, что эффект будет немедленным.

"Это скажется сразу. Чем меньше будет шансов, что транзитное соглашение продолжится, тем активнее рынок будет реагировать. То есть не 31 декабря, а гораздо раньше", – уточняет эксперт.

Подробнее о факторах риска для гривни в декабре читайте на сайте "Сегодня" – Проверка на прочность: декабрь – критически важный месяц для курса гривни

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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