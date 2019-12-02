/ Фото: stocksnap.io

На сегодня, 2 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 23,97 грн;

1 евро – 26,33 грн;

10 российских рублей – 3,74 грн.

По сравнению со значениями пятницы, 29 ноября, курс доллара упал на семь копеек после повышения на шесть копеек в предыдущий банковский день. Доллар снова опустился ниже психологической отметки в 24 гривни и достиг рекорда с 2016 года. Последний раз до этого доллар стоил дешевле 15 января 2016 года – 23,95 гривни за доллар. За неделю – с 25 ноября по 2 декабря – гривня окрепла по отношению к "зеленому" на 19 копеек.

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Курс евро сегодня упал на 12 копеек после роста на пять копеек в предыдущий банковский день. Так дешево евровалюта не стоила с конца августа-2019. Стоимость 10 российских рублей сегодня снизилась на копейку.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из ситуации на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В пятницу, 29 ноября, доллар на межбанке подешевел на две копейки в покупке и на копейку – в продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 23,97/23,99 грн (покупка/продажа). Евровалюта опустилась на четыре копейки в покупке и на три – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 26,36/26,39 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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В тренде В Украине рекордно подешевели доллар и евро

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2019 расчеты производились исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, а в бюджете-2020 – 27 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

В обновленном в октябре прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 26,75 грн/долл., а к концу 2020-го – 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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