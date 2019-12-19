Экономисты выявили новый мощный фактор, укрепляющий курс гривни

Эксперты говорят, что нацвалюта окрепла дополнительно больше чем на гривню благодаря переводам трудовых мигрантов

/ Фото: Pixabay

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Курс гривни продолжает бить новые рекорды. Это происходит, в том числе, из-за поступивших в Украину долларов и евро, заработанных нашими соотечественниками за рубежом. По словам экономистов, этот фактор в 2019 году стал весьма существенным.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко оценил потенциал его влияния на укрепление курса в размере 25%. То есть в ревальвации нацвалюты за год более чем на 4 гривни одна гривня – это вклад трудовых мигрантов.

"В своих прогнозах 11-месячной давности я не исключал, что курс гривни может упасть к концу 2019 года ниже 25 гривен за доллар, потому что учитывал именно этот фактор", – сказал нам Охрименко.

Даже по официальным подсчетам Нацбанка, трудовые мигранты в 2018 году ввезли в Украину порядка 12 млрд долларов, это всего втрое меньше, чем доходы госбюджета всей страны. В этом году ожидается примерно столько же, уверены в НБУ.

"За 10 месяцев 2019 года переводы трудовых мигрантов из-за рубежа составили 9,7 млрд долларов. К концу года ожидаем 11,5 миллиардов", – сообщил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб.

То есть, по его мнению, уже идет замедление темпов трудовой миграции.

Охрименко считает эти данные заниженными, так как в расчетах Нацбанка процент валюты попадающей в Украину неофициальным путем, меньше, чем на самом деле.

"Думаю, за год ввезут валюты на 16 млрд долларов", – оценил Охрименко.

Какие еще факторы влияют на курс гривни, читайте в статье "Сегодня".

Почему трудовая миграция – это плохо для экономики Украины

Экономисты говорят, что укрепление гривни благодаря заработанным трудовыми мигрантами долларам и евро негативно влияет на экономику Украины в целом.

"Очевидно, что большая часть этих денег была обменяна на гривни и истрачена на продукты и промтовары длительного пользования, прежде всего импортные, – анализирует член Экономического дискуссионного клуба Пендзин. – То есть наши заробитчане фактически поддержали зарубежного производителя и сработали во вред украинским экспортерам, основным поставщикам валюты в Украину. Также частично потеряли рынок сбыта отечественные производители".

Кстати, "Сегодня" начали эксклюзивный цикл материалов "Польская рулетка" – об условиях работы и проживания наших соотечественников в Польше.

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