Эксперт назвал две причины падения курса доллара в Украине
Гривня продолжит постепенно укрепляться, считает специалист
Главными причинами снижения курса доллара в Украине являются высокие ставки от Национального банка Украины (НБУ) и подготовка компаний к посевной. Об этом в комментарии "Сегодня" рассказал экономист Иван Никитченко.
"Высокие ставки по гособлигациям Украины, обусловленные высокой учетной ставкой Нацбанка, привлекают иностранных инвесторов, которые активно заводят валюту в нашу страну и продают ее на межбанке, чтобы купить номинированные в гривне ценные бумаги. Также именно сейчас агрохолдинги готовятся к посевной кампании, продавая валютную выручку прошлых периодов для закупки сырья, топлива и оборудования", - пояснил Никитченко.
Специалист считает, что украинцам пока не следует ожидать роста курса доллара выше 27 гривен.
"Постепенное укрепление гривни до 26,9 грн/доллар продолжится до конца марта", - отметил экономист.
Подробнее о валютных прогнозах на март читайте на сайте "Сегодня" в материале "Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной".
Кроме того, ранее специалисты посоветовали, как украинцам лучше хранить сбережения в условиях снижения курса доллара:
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