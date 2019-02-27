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Эксперт назвал две причины падения курса доллара в Украине

Сегодня, 08:47

Гривня продолжит постепенно укрепляться, считает специалист

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня
Эксперт назвал две причины падения курса доллара в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/632/3ce/5c76323ce1800.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/632/3ce/5c76323ce1800.jpg Финансы Гривня продолжит постепенно укрепляться, считает специалист

Главными причинами снижения курса доллара в Украине являются высокие ставки от Национального банка Украины (НБУ) и подготовка компаний к посевной. Об этом в комментарии "Сегодня" рассказал экономист Иван Никитченко.

"Высокие ставки по гособлигациям Украины, обусловленные высокой учетной ставкой Нацбанка, привлекают иностранных инвесторов, которые активно заводят валюту в нашу страну и продают ее на межбанке, чтобы купить номинированные в гривне ценные бумаги. Также именно сейчас агрохолдинги готовятся к посевной кампании, продавая валютную выручку прошлых периодов для закупки сырья, топлива и оборудования", - пояснил Никитченко.

Специалист считает, что украинцам пока не следует ожидать роста курса доллара выше 27 гривен.

"Постепенное укрепление гривни до 26,9 грн/доллар продолжится до конца марта", - отметил экономист.

Подробнее о валютных прогнозах на март читайте на сайте "Сегодня" в материале "Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной".

Кроме того, ранее специалисты посоветовали, как украинцам лучше хранить сбережения в условиях снижения курса доллара:

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Сегодня

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