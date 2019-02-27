Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной

На снижение цены на валюту влияют посевная и выборы президента

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной Коновалова Христина , Александр Панченко , Мария Пирогова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/56c/75c/5c756c75c4883.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/56c/75c/5c756c75c4883.png 2019-02-27T07:18:00+02:00 Финансы На снижение цены на валюту влияют посевная и выборы президента

Валюта продолжает свое пике. Стоимость доллара упала ниже психологической отметки — на 27 февраля Нацбанк установил официальный курс гривни на уровне 26,98 грн за доллар. По сравнению со значениями днем ранее, курс понизился на копейку. Но только за неделю бакс подешевел уже на 19 копеек. Евро тоже пока держится ниже психологического предела, и стоит всего 30,6 грн за единицу.

Почему валюта продолжает дешеветь, несмотря на пессимистичные прогнозы экспертов, и же каким курс будет в начале весны, выяснила "Сегодня".

Из-за выборов и закона

По словам руководителя секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрея Забловского, причины укрепления нац­иональной украинской валюты — все те же: в первую очередь на гривню благоприятно влияет вступление в силу с 7 февраля закона "О валюте и валютных операциях", а еще — грядущие выборы президента.

"Фактор валютной либерализации серьезно повлиял на спекулятивные возможности теневого валютного рынка, также свою роль в недавнем укреплении гривни по отношению к американскому доллару ниже отметки в 27 грн сыграла валюта, заведенная в Украину под выборы", — рассказал нам Забловский.

В то же время экономист Иван Никитченко отмечает, что главные основания для снижения стоимости доллара — политика высоких ставок от нашего регулятора и подготовка компаний к посевной.

"Высокие ставки по гособлигациям Украины, обусловленные высокой учетной ставкой Нацбанка, привлекают иностранных инвесторов, которые активно заводят валюту в нашу страну и продают ее на межбанке, чтобы купить номинированные в гривне ценные бумаги. Также именно сейчас агрохолдинги готовятся к посевной кампании, продавая валютную выручку прошлых периодов для закупки сырья, топлива и оборудования", — поясняет Никитченко.

Без скачков

По мнению Забловского, в марте валюта вряд ли будет слишком дорожать.

"Учитывая текущую ситуацию на межбанковском рынке, ожидается, что до конца марта 2019 года наличный рынок валют будет находиться в пределах 27—27,3 грн", — предполагает аналитик и отмечает, что такая ситуация возможна при условии отсутствия форс-мажорных обстоятельств.

Никитченко придерживается похожего прогноза.

"Постепенное укрепление гривны до 26,9 грн/доллар продолжится до конца марта", — отмечает экономист.

Однако он добавляет, что если произойдет политический кризис из-за президентской кампании, курс станет труднопрогнозируемым и менее стабильным.

Бензин и "дизель" дорожать не будут

На фоне стабильной гривни и небольших колебаний цен на нефть в мире, эксперты топливного рынка обещают, что в марте цены на бензин и дизтопливо в Украине меняться не должны. По данным консалтинговой группы "А-95", на 25 января средняя цена бензина А-95 была 28,45 грн/л (изменение за неделю 0 коп.), дизтоплива — 28,33 грн/л (–2 коп./л), автогаза — 10,45 грн/л (–4 коп./л). Напомним: за февраль автогаз подешевел почти на гривню. Но вскоре подорожает, так как с началом весны цена на него традиционно растет. По словам директора "А-95" Сергея Куюна, газ сейчас недооценен и должен стоить около 13 грн/л, или примерно вдвое дешевле бензина.

"Цены на этот вид топлива очень подвержены сезонности, поэтому в марте возможен небольшой рост цен на автогаз, в среднем на 50 коп./л, а основное подорожание начнется уже в апреле, когда вырастет спрос, — спрогнозировал Куюн. — А вот объективных предпосылок для роста цен на бензин и дизтопливо в марте нет".

Напомним, ранее в Национальном банке Украины (НБУ) объяснили "зимнее" укрепление гривни. По словам замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой, на курс доллара в Украине повлияли несколько факторов.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" экономический эксперт Тарас Козак предположил, что укрепление гривни может продолжиться. По словам эксперта, на пользу гривне играют валютные переводы от "заробитчан", подготовка аграриев к новому сезону и приток валюты перед выборами.

Также специалисты посоветовали, как украинцам лучше хранить сбережения. Подробнее смотрите в сюжете:

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АВТОРЫ: Коновалова Христина , Александр Панченко , Мария Пирогова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.