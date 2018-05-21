Эксперт рассказал, какой курс доллара ждет украинцев

На прошлой неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,2-0,3%, оставаясь при этом в диапазоне 25,9-26,4 грн. Такие данные сайту "Сегодня" озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,2 грн до 26,15 грн. Средневзвешенный курс доллара на межбанке за это же время снизился с 26,17 грн до 26,10 грн. Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 25,96/26,21 до 25,91/26,15.

"При этом спред (курсовая разница – Ред.) между средней продажей и средней покупкой сократился с 1% до 0,9%, что свидетельствует о стабилизации наличного рынка", – отметил Иосуб.

Аналитик напомнил, что на прошлой неделе Верховная Рада поддержала законопроект №8152 "О валюте", который предусматривает свободное проведение валютных операций их субъектами. Документ поддержали 253 парламентария. Ранее президент Петр Порошенко отмечал, что этот законодательный акт вводит принцип "разрешено все, что не запрещено" и предусматривает введение постепенной, последовательной и гибкой либерализации валютного рынка Украины, а также свободное движение капитала.

"На начавшейся неделе мы ожидаем умеренного снижения курса доллара. Безналичный доллар может снизиться через неделю до 26 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться около 25,9/26,1 грн", – прогнозирует Иосуб.

Напомним, согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Однако же, в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания "подушки безопасности".

В то же время, бизнес в Украине ждет доллара дороже 30 гривен, хотя сократилась доля предпринимателей, ожидающих обесценивания гривни.

А согласно консенсус-прогнозу Министерства экономического развития и торговли, средний курс доллара в Украине в 2018 году, по негативному сценарию, составит 28,95 грн/доллар, а в 2019 году – 32 грн/доллар.