Евро в Украине бьет антирекорды: что произошло и чего ждать в будущем
Специалисты отметили целый ряд факторов, которые повлияли на курс
Национальный банк Украины установил курс евро на уровне 30,41 грн/евро – это самая низкая планка за последние 8 месяцев. Что произошло и стоит ли ожидать украинцам дальнейшего удешевления евро, "Сегодня" расспросили у экспертов.
"Нацбанк не имеет целей по курсу гривни к евро и не таргетирует курс евро к доллару. Курс евро к доллару определяется на мировых рынках, на него влияет миллион факторов, поэтому делать прогноз – это пальцем в небо", – отметил финансовый эксперт Тарас Козак.
На текущее значение евро к гривне на обменниках повлияли два фактора: позиция доллара в мире и укрепление нацвалюты к доллару, поясняет финансовый аналитик Алексей Кущ.
"Доллар на международных рынках усиливается ко всем валютам. ФРС проводит политику высоких процентных ставок – чтобы сбить инфляцию и увеличить привлекательность своих финансовых инструментов. В Европе базовые процентные ставки находятся возле нулевой отметки. Соответственно, спрос на американскую валюту в мире усиливается, доллар по отношению к евро укрепляется. Вместе с тем, на нашем рынке гривна укрепилась к доллару, следовательно, и курс евро автоматически пошел вниз. И эта тенденция была лишь усилена общей слабостью евро к доллару на мировых рынках", – объяснил Алексей Кущ.
Ожидать обратной тенденции – усиления евро к доллару и к гривне – в марте не стоит, говорит эксперт.
В то же время, по мнению финансового эксперта Анатолия Заики, оснований для дальнейшего понижения курса евро тоже нет.
"5 – 10% колебания – это нормально. Экономических причин для дальнейшего ослабления нет. Исключения – разве что катаклизмы, происшествия на востоке страны", – считает он.
Более подробно о курсе евро в этом году можно прочитать на сайте Сегодня в материале Евро на распутье: что будет с курсом в 2019 году.
Напомним, с 26 февраля гривня укрепилась к доллару на 16 копеек. При этом эксперты уже озвучили прогнозы по курсу доллара в Украине на весь 2019 год:
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